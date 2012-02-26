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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۵:۴۳

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: نزاع و درگیری اغلب بواسطه سوء تفاهم و نداشتن صبر و گذشت رخ داده و اغلب با قطع روابط کوتاه یا بلندمدت همراه است، این قطع رابطه به از بین رفتن محبت انجامیده و عواقب خوبی ندارد، به همین دلیل نیز پیشقدم شدن در برقراری ارتباط دوستانه و رفع دلخوریها از تأکیدات اسلام است.

آیه روز:

وَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ .

و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که سست ‏شوید و مهابت ‏شما از بین برود و صبر کنید که خدا با شکیبایان است.

سوره انفال، آیه 46

حدیث امروز:

امام حسین(ع)

أیما اثنَین جَرى بینهما کلام فطلب أحدهما رضَـى الاخر کانَ سابقة الىَ الجنّة.

هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود.

محجه البیضاء، ج 4، ص 228

کد مطلب 1542856

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