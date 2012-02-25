به گزارش خبرگزاری مهر، سهیلا جلودارزاده رئیس اتحادیه سراسری زنان کارگر کشور و کاندیدای انتخابات مجلس نهم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر طی نمابری در توضیح خبری که اول اسفند ماه به نقل از برنامه "دیروز، امروز، فردا" بر روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفته بود، خواستار درج جملات زیر به نقل از وی به همراه خبر شده است :

- علت بقای انقلاب اسلامی ما مردم هستند و باید اعتماد مردم را تقویت کرد.

- کند و کاو در این شرایط سخت امروز، ما را به جایی نمی‌رساند.

- باید این دوره انتخابات را به خوبی برگزار کنیم.

- ما باید به قانون معتقد باشیم و قانون را محور بدانیم حتی رئیس‌جمهور.

- ما تا کی می‌خواهیم یک اختلاف را که فقط دشمنان از آن سود می‌برند ادامه دهیم.

- ما نمی‌توانیم حتی سوءتفاهم‌ها را ادامه دهیم و نسل به نسل آنها را منتقل کنیم و ملت هزینه‌های آن را بدهد.