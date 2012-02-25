آثار حضور حداکثری مردم/ انتخابات نهم تبدیل به رویدادی جهانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ششم قانون اساسی "امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می گردد."

با توجه به این اصل، در جمهوری اسلامی ایران، اداره حکومت و قانونگذاری در چارچوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین می شود و برگزاری انتخابات در حقیقت، تبلور اراده و خواست مردم است.

هر چند ضرورت حضور در انتخابات با توجه به اینکه انتخابات همواره به عنوان یک فریضه ملی و دینی مطرح بوده و حضور در آن تکلیف و وظیفه است اما نگاهی خواهیم داشت به اهمیت مشارکت در انتخابات در ابعاد مختلف داخلی و خارجی.

امام جمعه نورآباد با تشریح آثار حضور حداکثری در انتخابات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تقویت انسجام ملی و امنیت داخلی یکی از آثار حضور گسترده مردم در انتخابات است.

حجت الاسلام محمدتقی صرفی پور ادامه داد: انتخابات پرشور و حداکثری، تداوم بخش روند اعتلای جایگاه ایران در منطقه و تأثیرات الهام بخش انقلاب اسلامی نزد مردم مسلمان منطقه خواهد بود.

امام جمعه نورآباد گفت: همچنین مشارکت حداکثری مردم در نهمین دوره‌ انتخابات مجلس با ارائه‌ تصویری واقعی و روشن از مردم‌سالاری دینی دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد سیاسی و اقتصادی و در اشکال چند جانبه، ائتلاف‌ساز و اعتمادساز تقویت و تشدید خواهد کرد.

انتخابات نهم مجلس اولین انتخابات بعد از جریان فتنه‌ 88 است

حجت الاسلام صرفی پور تصریح کرد: انتخابات پیش رو از این حیث که می‌تواند با رقم زدن یک مشارکت حداکثری آثار فتنه را از بین برده و امید دشمن به فشار از داخل را به یاس و نومیدی تبدیل کند، اهمیت زیادی دارد به طوریکه انتخابات حماسی پاسخ محکمی به دشمن است که امروز به تأثیر‌گذاری بر انتخابات امید بسته و تلاش می‌کند فتنه‌ جدیدی را رقم بزند.

وی با یادآوری اینکه انتخابات نهم مجلس، اولین انتخابات بعد از جریان فتنه‌ 88 است، بیان داشت: فتنه‌ای که اولا یک جریان طراحی شده و برنامه‌ریزی شده بود و ثانیا فرصت کم‌نظیر به دست آمده از مشارکت 85 درصدی مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری را به تهدید تبدیل کرد و هزینه‌های زیادی را بر دوش نظام قرار داد.

امام جمعه نورآباد ادامه داد: اکنون که بیش از دو سال از جریان فتنه فاصله گرفته‌ایم و غبار‌های فتنه فرو نشسته‌اند و اسناد و مدارک مستدل و مستند کافی به دست آمده است، معلوم شده که فتنه نه یک سوء تفاهم انتخاباتی بلکه برنامه‌ای برای براندازی نظام بوده است که از سوی دشمنان خارجی و دنباله‌های داخلی آنان طراحی شده بود.

حجت الاسلام صرفی پور بیان داشت: فتنه‌ 88، فرصت کم نظیری که برای ائتلاف و ارتقای جایگاه و موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه و نظام بین‌الملل به دست آمده بود را تحت‌الشعاع قرار داد.

حضور حداکثری در انتخابات جزء مطالبات اصلی مقام معظم رهبری است

وی همچنین به دیگر برکات حضور حداکثری مردم اشاره کرد و گفت: حضور در انتخابات به معنی صیانت از انقلاب و نظام بوده که این امر مهم با مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تحقق می یابد.

امام جمعه نورآباد با تاکید بر اینکه حضور در انتخابات عالی ترین و بارزترین نشانه مقبولیت مردمی هر نظام به ویژه نظام جمهوری اسلامی است، افزود: حضور حداکثری در انتخابات جزء مطالبات اصلی مقام معظم رهبری است.

حجت الاسلام صرفی پور یا یادآوری اینکه مشارکت مردم در انتخابات، نشان دهنده پایبندی به اندیشه های امام راحل و مقام معظم رهبری است، یادآور شد: انتخابات در واقع مهر تائید بر نظام اسلامی و اندیشه های امام راحل و مقام معظم رهبری است و هر بار که مردم در صحنه حاضر می شوند اعتماد خود به نظام را به طور رسمی اعلام می کنند.

وی ادامه داد: از آنجا که در شرایط ویژه ای هستیم و دشمن رجزخوانی خود را ادامه می دهد باید شرایط را درک کنیم و بدانیم حضور مردم تعیین کننده است.

انتخابات مجلس ایران به یک رویداد جهانی تبدیل شده است

امام جمعه نورآباد عنوان کرد: هر چند دشمنان تاکنون با رجزخوانی و ترفندهای خود به اهدافشان نرسیده و خودشان نیز فهمیده اند که توان مقابله با این نظام را ندارند اما چون هنوز از گذشته درس نگرفته اند مردم باید با حضور در صحنه درس دیگری به آنها بدهند و ناامیدشان کنند.

حجت الاسلام صرفی پور از انتخابات به عنوان یک مانور بزرگ سیاسی یاد کرد و گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران به یک رویداد جهانی تبدیل شده به طوریکه چشم جهانیان به این انتخابات دوخته شده است.

وی همچنین به موج بیداری شکل گرفته در منطقه اشاره کرد و ادامه داد: انتخابات امسال دارای ویژگی خاصی است که در 33 سال گذشته وجود نداشته و آن سرنگونی رژیم های مزدور آمریکا در منطقه خاورمیانه است.

استراتژى دفاعى ایران بر پایه حضور همه جانبه مردم استوار است

امام جمعه نورآباد افزود: انتخابات پیش رو آزمون مردم سالاری دینی و اقدام عملی مردم ایران از دید این کشورها محسوب می شود و اگر همه به این مسئله توجه ویژه داشته باشند زمینه ساز تحقق تمدن اسلامی خواهد شد.

حجت الاسلام صرفی پور با بیان اینکه انتخابات موجب رشد اجتماعی می شود، یادآور شد: حضور حداکثری می تواند به عنوان الگوی عملی برای کشورهای مورد استعمار و استکبار محسوب شود و تشویق مردم برای منافع ملی و جهان اسلام است.

وی با یادآوری اینکه استراتژى دفاعى جمهورى اسلامى ایران بر پایه حضور همه جانبه مردم استوار است، افزود: انتخابات به عنوان تجلیگاه تکیه نظام به آراء مردم یکی از میدانهایی است که مردم در آن نقش دارند به طوریکه با آراء مردم است که نظام حرکت می کند.

امام جمعه نورآباد تصریح کرد: با توجه به موقعیت جمهوری اسلامی‌ ایران در عرصه‌های جهانی و بین‌المللی، حضور گسترده در انتخابات مجلس نهم، پاسخ دندان شکنی به توطئه‌های دشمنان انقلاب خواهد بود.

انتخابات شاه کلید باز کردن قفلها و برداشتن موانع فرارو

حجت الاسلام صرفی پور ادامه داد: از طرف دیگر حضور مردم در عرصه هاى دفاع از آرمانهاى یک انقلاب و نظام ایدئولوژیک که یکى از عرصه هاى بروز و ظهور آن مى تواند انتخابات باشد، پشتوانه و ذخیره اى لایزال و تسخیرناپذیر براى آن نظام محسوب مى شود.

وی با یادآوری اینکه انتخابات مى تواند یکى از شاه کلیدهاى هر نظام مردمى در باز کردن قفلها و برداشتن موانع فرارو باشد، یادآور شد: ملت ایران راه خود را که حمایت همه جانبه از نظام اسلامی است انتخاب کرده و هرگز از این راه به واسطه سختیها، جنگها و تهدیدها بر نمی گردد.

امام جمعه نورآباد ادامه داد: دشمنان نظام اسلامی در آستانه انتخابات همه چیز را زیر نظر دارند و منتظرند اگر سستی و سردی در این حماسه ملت ایران مشاهده کردند خوشحال شده و فشارهای خود را بر مردم ایران افزایش دهند.

حجت الاسلام صرفی پور به وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام اشاره کرد و گفت: امام راحل در وصیتنامه خود فرمودند وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات ها چه انتخابات رئیس جمهوری و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخابات خبرگان در صحنه باشند.