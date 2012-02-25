هسته فعالان سیاسی زنان نخبه در گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این هسته ها در راستای افزایش حضور و مشارکت حد اکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

وی عنوان کرد: این هسته ها با همت دفتر امور خانواده و بانوان استان با اهتمام و محوریت دفاتر امور بانوان فرمانداریهای تابعه شکل گرفت.

مهدوی اظهار داشت: دفاترامور بانوان شهرستانها جهت آگاهی بخشیدن و افزایش بصیرت زنان اقدام به برگزاری نشستها و همایشهایی کرده است.

مشاور استاندار و مدیر کل دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان گفت: درجهت آگاهی بخشیدن و افزایش بصیرت زنان در حضور حد اکثری و نمایاندن اهمیت نقش آنان در تاثیر گذاری و تصمیم گیری در خانواده دفاترامور بانوان شهرستانها نشست ها و همایشهایی را برای مدیران آموزشگاههای آزاد، مادران و دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد ، رابطین بهداشت کارمندان زن کرده است.

مهدوی گفت: همچنین همایشهایی برای زنان روستایی، خانواده های شهدا و ایثارگران، زنان مدد جوی بهزیستی، هیئتهای ورزشی، مربیان قرآن، فرهنگیان، مشاورین جوان، دانشجویان، اعضای پایگاههای مقاومت بسیج، مدد کاران و زنان سرپرست خانوار کمیته امدادامام خمینی (ره)، هیئتهای مذهبی رابطین امور بانوان و خانواده و جوانان روستایی و شهری، کارشناسان و مشاورین ادارات، رای اولیها، فعالان سیاسی و اجتماعی هلال احمر مبلغان و طلبه ها و اساتید و... برگزار شد.