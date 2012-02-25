به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام(ره) از ساعتی دیگر در حالی به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان و هیئت کشتی استان قم برگزار می شود که وزن کشی سه وزن نخست شب گذشته انجام شد.



برودژینسکی از لهستان و بوعزیز از تونس نمایندگان فیلا



نمایندگان فدراسیون جهانی کشتی فیلا در رقابت‌های بین‌المللی جام یادگار امام (ره) معرفی شدند.



بر اساس اعلام فدراسیون کشتی، برودژینسکی داور المپیکی کشتی لهستان و بوعزیز داور المپیکی کشور تونس بعنوان داور بی‌طرف و نماینده فدراسیون جهانی کشتی در رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) حضور می‌یابند.



هشتمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام(ره) از امروز به مدت دو روز در هفت وزن به میزبانی کشورمان و شهر مقدس قم در تلاش کشتی گیران شرکت کننده برای کسب مقام های برتر، در سالن شهید حیدریان قم برگزار می شود.



حضور کشتی گیران 6 کشور خارجی در قم



کشتی گیران شش کشور برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام یادگار امام(ره) وارد شهر مقدس قم شده اند.



بر اساس اعلام فدراسیون کشتی، کشتی گیران مدعی در هفت وزن از کشورهای ارمنستان، قزاقستان، ترکیه، آذربایجان، گرجستان و ترکمنستان برای حضور در مسابقات بین‌المللی جام یادگار امام (ره) در شهرم قدس قم حضور پیدا کرده اند.



در هشتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) که روزهای ششم و هفتم اسنفدماه در سالن شهید حیدریان قم برگزار می‌شود، کشتی گیرانی از کشورمان و شش کشور خارجی در هفت وزن به رقابت می پردازند.



اعلام ساعت برگزاری مسابقات در هفت وزن



زمان و ساعت برگزاری رقابت های کشتی فرنگی بین المللی جام یادگار امام از سوی مسئولان برگزاری مسابقات اعلام شد.



بر اساس اعلام فدراسیون کشتی، برنامه این رقابت‌ها به این شکل اعلام شد که طی آن از ساعت 13 تا 17امروز مسابقات مقدماتی اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم برگزار می شود و از ساعت 17:30 تا 18نیز وزن‌کشی اوزان 60، 74، 84 و 120 کیلوگرم صورت می گیرد.



همچنین از ساعت 18 تا 18:30 دقیقه مراسم افتتاحیه برگزار می شود و از ساعت 18:30 تا 19:30دقیقه مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم به انجام خواهد رسید، ضمن اینکه روز یکشنبه هفتم اسفندماه نیز از ساعت 13 تا 17مسابقات مقدماتی اوزان 60، 74، 84 و 120 کیلوگرم برگزار می شود و از ساعت 17 تا 18:30 دقیقه مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان 60، 74، 84 و 120 کیلوگرم برگزار خواهد شد تا نفرات برتر معرفی شوند.



جایزه نقدی 83 هزار دلاری برای برترین‌ها



رقابت‌های کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) از امروز در حالی در قم آغاز می‌شود که جایزه 83 هزار دلاری به نفرات برتر اوزان هفتگانه و تیم‌های برتر این رقابت‌ها به صورت نقدی اهدا می‌شود.



محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، حسین ملاقاسمی و محمدحسین جمال پیشکسوتان کشتی، رسول جزینی و حسام جعفری سرپرست و مربی تیم ملی کشتی فرنگی اعضای کمیته فنی این رقابت‌ها هستند و بیشتر کشتی گیران به غیر نفراتی مانند حمید سوریان، فرشاد علیزاده، قاسم رضایی و طالب نعمت‌پور که هم اکنون در اردوی تیم ملی حضور دارند در هشتمین دوره کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) حضور دارند.

