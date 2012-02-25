ردصلاحیت کمتر از 5 نماینده مرتبط با اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز یکشنبه خود در پاسخ به این سئوال که نظر شورای نگهبان درباره تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی که توسط رئیس جمهور مجددا مطرح شده است چیست گفت: شورای نگهبان در این خصوص هنوز نظری اعلام نکرده و نظرش همان نظری است که در ادوار گذشته اعلام شده است.

وی گفت: در زمان یکی از روسای جمهور سابق چنین هیئتی تشکیل شد و نظر شورا مخالف اعلام شد این نظر همچنان به قوت خود باقی است.



کدخدایی همچنین درباره تعداد نمایندگان ردصلاحیت شده مجلس هشتم نیز گفت: 35 نفر از نمایندگان فعلی مجلس رد صلاحیت شده اند که کمتر از 5 نفر آنان در مسئله فساد اقتصادی اخیر ارتباط دارند و دلیل رد صلاحیتشان این موضوع است.



سخنگوی شورای نگهبان در نشست امروز خود از رد صلاحیت کمتر از 1150 نفر از کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این تعداد کسانی هستند که یا صلاحیتشان مورد تایید قرار نگرفته و یا احراز صلاحیت نشده اند که این آمار نسبت به ادوار گذشته بسیار اندک است.



مشروح این نشست خبری متعاقبا منتشر می شود.