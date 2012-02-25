کلید اصلی پیشرفت کشور مبتنی بر توسعه علم و فناوری است

به گزارش خبرنگار مهر، طالب محمدی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه فناوری نانو آموزش و پرورش کردستان در سنندج اظهار داشت: دوران حاضر عصر اندیشه، فکر و دانایی محوری است و لزوم ماندن در این دوره دستیابی به علم های نوین و فن آوری نانو و نوین است.

وی افزود: چرخه کامل علمی تنها خلاصه در علوم کاربردی نیست بلکه تولیدات فناوری و دستیابی به توسعه اقتصادی در متن فعالیت های پژوهشی است و به همین دلیل افزایش بهروری از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در راستای نیاز کشور در همه عرصه ها مورد توجه قرار گرفته است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان عنوان کرد: آموزش خوب پژوهش خوب را به دنبال دارد و پژوهشی خوب است که بتواند تولیدات علمی را در کشور در قالب کتاب های مرجع و درسی ارتقاء داده و در حوزه آموزش مورد استفاده قرار گیرد و در بخش صنعت آشکارا نمود پیدا کند.

محمدی ادامه داد: باید تمام دستگاه های اجرایی کشور که به نوعی در تولید علم و صنعت نقش دارند دست به دست هم دهند و با تعامل و تلاش مضاعف در زمینه مسائل علمی تاثیرگذار باشند و آموزش و پرورش نیز در این میان یکی از سازمان ها و دستگاه های پیشرو در کشور است.

وی با اشاره به اینکه جهان قدرت های سخت افزاری خود را پشت سر گذاشته است، بیان کرد: در حال حاضر و با توجه به اهمیت و جایگاه علم در راستای بهبود زندگی، اختراع های سخت افزاری و نرم افزاری، استفاده بهینه و سودمند از مواد مهم در جهان قدرت علمی به قدرت غالب تبدیل شده است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان با بیان این مطلب که علم مدام در حال تغییر است، یادآور شد: وظیفه و رسالت آموزش و پرورش و دستگاه های متولی آموزش فراهم کردن زمینه ارتقا و رشد مخاطبان به خصوص دانش آموزان در این راستا است.

محمدی با بیان اینکه اولین باری است که نمایشگاه تخصصی نانو در استان کردستان برای دو هزار و 400 دانش آموز برگزار می شود، گفت: انتظار می رود استان کردستان در راستای توسعه و ترویج علم فناوری نانو بتواند گام های موثری را بردارد.

این نمایشگاه با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان و باشگاه نانوی کشور ششم تا هشتم اسفند ماه سال جاری در سنندج دایر است.