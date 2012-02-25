القاعده مسئولیت انفجارهای اخیر عراق را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، شبکه تروریستی القاعده در بیانیه ای مسئولیت انفجارهای خونین عراق در روز پنجشنبه را برعهده گرفت.

در این بیانیه که عنوان آن "حمله جدید برای یاری اسرای اهل سنت" نامگذاری شده ادعا شده است که دولت عراق هشدارهای القاعده برای توقف آزار و اذیت اهل سنت را نادیده گرفت و عناصر القاعده در واکنش به این اقدامات حملات انتقام جویانه ای را انجام دادند.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است که این حملات گشتی های پلیس و مراکز امنیتی عراق را هدف قرار داده بود. گفتنی است روز پنجشنبه 22 انفجار در مناطق مختلف عراق از جمله بغداد، نینوا، صلاح الدین و کرکوک رخ داد که در نتیجه آن دستکم 50 نفر کشته و بیش از 260 نفر زخمی شدند.