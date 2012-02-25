98 میلیارد تومان برای عمران شهری در کردستان تخصیص داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون پور رضایی صبح شنبه در همایش یک روزه شهرداران استان کردستان اظهار داشت: از مجموع 98 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به این بخش در استان کردستان 65 درصد آن در حوزه عمران شهری در 28 شهرداری استان هزینه شده است.

وی افزود: امسال با توجه به بودجه جهشی پروژه های عمرانی، نگاه مدیران اجرایی استان کردستان به بحث عمران شهری ویژه بوده است و با تخصیص اعتبارات ویژه به شهرداری های استان فعالیت های مناسبی در زمینه شهرسازی صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری کردستان ادامه داد: در سال 90 از محل اعتبارات عمران شهری استانداری کردستان 98 میلیارد تومان به شهرداری ها اختصاص یافت که بیش از 55 میلیارد آن در بخش عمران و آبادانی شهرها هزینه شده است و ما بقی نیز صرف خرید امکانات و تجهیزات مورد نیاز شد.

پور رضایی در بخش دیگری از سخنان خود به اهداف برگزاری همایش یک روزه شهرداران استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: ایجاد راهکار مناسب برای کسب درآمد پایدار، ایجاد زمینه ورود بخش خصوصی، تشکیل اتاق فکر و تدوین لایحه بودجه 91 برای تخصیص اعتبارات به شهرداری های استان از مهمترین اهداف برگزاری همایش شهرداران استان کردستان است.

وی فراهم کردن زمینه استفاده از وام های صندوق ملی، چابک سازی سیستم و نیرو و تنظیم برنامه جامع پروژه های عمران و شهرسازی در سال 91 را از دیگر اهداف برگزاری این همایش یک روزه عنوان کرد و گفت: انتظار می رود که شهرداران استان در راستای نیل به این اهداف از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنند.

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری کردستان در پایان اظهار امیدواری کرد: با توجه به نگاه ویژه دولت و شخص استاندار به مسائل عمران شهری و شهرسازی بودجه سال 91 در این بخش افزایش یابد تا بتوان از طریق این اعتبار جهشی بخش زیادی از مشکلات شهرداری های استان را رفع کرد.

همایش یک روزه شهرداران استان کردستان با حضور استاندار کردستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق، مدیر کل مسکن و شهرسازی و شهرداران 28 شهر بزرگ و کوچک استان کردستان در سنندج در حال برگزاری است.