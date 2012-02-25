500 شعبه اخذ رای در استان ایلام فعال است

کریم صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 500 شعبه ثابت و سیار به منظور اخذ آرای مردم استان ایلام فعال شده است و این شعب در 12 اسفند رای مردم را جمع آوری می کنند.

وی بیان داشت: کمیته ها و ستادهای انتخاباتی در استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها مناطق مختلف استان ایلام برای اخذ آرای مردم فعال شده اند.

مدیرکل سیاسی انتخابات استانداری ایلام افزود: استان ایلام در دو حوزه انتخابیه شمالی و جنوبی دارای سه کرسی در مجلس است که در حوزه شمال شامل شهرستانهای ایلام، ایوان، شیروان چرداول، ملکشاهی، مهران و حوه جنوب شامل شهرستانهای آبدانان، دره شهر و دهلران است.

این مسئول تصریح کرد: 11 هزار نفر در استان ایلام برای برگزاری انتخابات ساماندهی شده اند.

صادقی عنوان کرد: تمهیدات و تدابیر لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم در استان ایلام با فراهم کردن ابزارها و امکانات لازم اندیشیده شده است.

صادقی یادآور شد: استان ایلام در نهایت سه نماینده را وارد مجلس نهم می کند.