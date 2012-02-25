کتاب "روز خرگوش" منتشر شد

سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر انتشار رمان "روز خرگوش" اظهارداشت: این رمان رنگ و بوی کرمانی ندارد و تمام وقایع آن در تهران رخ می دهد.

وی همچنین در خصوص دیگرآثار منتشر شده خود اظهار داشت: "بازی آخر بانو"، "بازی عروس و داماد" و "خاله بازی" از دیگر رمانهای من بوده که تاکنون هر کدام بیش از پنج بار تجدید چاپ شده است.

این نویسنده کرمانی رسیدن به چاپهای متعدد برای یک نویسنده را در وهله اول خوش اقبالی دانست و بیان داشت: در وهله دوم البته می تواند به نویسنده اعتماد به نفس بدهد و او را در راهی که در پیش گرفته راسخ تر کند.

سلیمانی، نویسنده و منتقد ادبی اهل کرمان بوده که در رشته کارشناسی ارشد فلسفه تحصیل کرده و هم اکنون مدیر گروه مطالعات فرهنگی و فرهنگ عامه شبکه رادیویی فرهنگ است.

رمان بازی آخر بانو برنده جایزه ادبی مهرگان و بهترین رمان بخش ویژه جایزه ادبی اصفهان در سال ۱۳۸۵ شده‌است.

این نویسنده بیش از 80 مقاله در مطبوعات نوشته ‌است و برخی از داستانهای وی به زبانهای انگلیسی، ایتالیایی و عربی ترجمه شده‌است.

سلیمانی داوری جایزه‌های ادبی، از جمله جشنواره بین المللی برنامه ‌های رادیویی و جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعاتی را نیز بر عهده داشته ‌است.

رمان‌های"بازی آخر بانو" و"خاله بازی" دو کتاب از یک سه‌گانه در زمینه‌ های عشق و روایت و قدرت هستند که داستان آنها در زمان رویدادهای سیاسی - اجتماعی دهه ۱۳۶۰ ایران قرار دارد و نقش اصلی و محوری آنها با زنان است.



