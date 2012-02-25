"جدایی نادر از سیمین" اسکار فرانسه را هم برد

به گزارش خبرنگار مهر، این جایزه در حالی به فرهادی و فیلمش رسید که تنها دور روز تا برگزاری مراسم اسکار زمان باقی مانده است. فیلم "هنرمند" نیز به روال دیگر جایزه‌های سال جاری توانست شش جایزه اصلی سزار را نصیب خود کند و به عنوان بهترین فیلم سال نیز انتخاب شود.

بر اساس این گزارش فهرست کامل این دوره جایزه به شرح زیر است:

بخش بهترین فیلم سال: فیلم "هنرمند" به کارگردانی میشل هازانوییچ

بهترین کارگردانی: میشل هازانوویچ برای فیلم "هنرمند"

بهترین بازیگر نقش اول مرد: عمر سی برای فیلم "ناملموس"

بهترین بازیگر نقش اول زن: برنایس بژو برای فیلم "هنرمند"

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: میشل بلانس برای فیلم "نخست‌وزیر"

بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن: کارمن مائورا برای فیلم "خدمات ورودی"

بهترین بازیگر نوپای مرد: گریگوری گادبویس برای فیلم "آنجل و همکاران تونی"

بهترین بازیگر نوپای زن: نایدرا اعیادی برای فیلم "پولیس"، کلوتیلده هسم برای فیلم "آنجل و همکاران تونی"

اولین تجربه کارگردانی: سیلواین ایستیبال برای فیلم "وقتی‌که خوک‌ها بال در‌می‌آورند"

بهترین فیلمنامه اصلی (غیراقتباسی): فیلم سینمایی "نخست‌وزیر"

بهترین فیلمنامه غیراصلی (اقتباسی): فیلم سینمایی "قتل عام"

بهترین فیلم غیرانگلیسی: فیلم ایرانی "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی

بهترین فیلمبرداری: فیلم "هنرمند"

بهترین انیمیشن سینمایی: "گربه رابی" به کارگردانی جوآن اسفار و آنتونی دلسوائوکس

بهترین موسیقی: فیلم "هنرمند"