تخلفات فضای پرشور انتخابات را سرد نکند

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی هیئت نظارت و هیئت بازرسی انتخابات شهرستان کرج با نامزدهای انتخاباتی این حوزه گفت: متاسفانه در سه روز گذشته از آغاز زمان تبلیغات با اینکه دستورالعمل و آئین نامه های قانونی در اختیار کاندیداها قرار گرفته اما باز هم شاهد تخلفات تبلیغاتی از سوی برخی از کاندیداها بوده ایم.

وی افزود: گستردگی تخلفات و به تبع آن برخورد مراجع ذی ربط با متخلفان، شور و نشاط انتخاباتی را کاهش می دهد و باعث می شود فضای سرد و توام با بی اعتمادی بر جو انتخابات شهرستان حاکم شود.

فرهادی تصریح کرد: در برخی موارد در خصوص تبلیغات شاید قانون ضعف هائی را داشته باشد و سخت گیری های اعمال شده در رابطه با قطع عکس و پوستر باعث شود کاندیداها نتوانند آنگونه که باید شور و نشاط تبلیغات در فضای شهری به وجود آورند اما این امر نباید به تخلف و بی قانونی منجر شود و کاندیداها همچنان باید خود را موظف به رعایت قانون بدانند هرچند که ضعف هائی هم داشته باشد.

وی گفت: عملکرد کاندیداها تصویری از فهم آنها از موازین قانونی ارائه می دهد و هر چه عملکرد آنها قانونی تر باشد نشان از این است که تا چه حد با قانون آشنا بوده و به رعایت ان پایبند هستند.

فرهادی وظیفه پلیس را برخورد جدی و قاطعانه با متخلفان تبلیغاتی انتخابات دانست و گفت: پلیس باید به جد وارد عمل شده و هرگونه تبلیغات خارج از چارچوب قانون را از سطح شهر جمع آوری کند.

وی خطاب به کاندیداها تاکید کرد: تخلفات کاندیداها و به تبع آن برخورد های صورت گرفته صدمات جبران ناپذیری برای خود کاندیدا در بر داشته و سبب می شود شایعات در مورد آن کاندیدا گسترش یافته و ریزش رای داشته باشد، بنابراین به نفع کاندیدا است که در چهارچوب قانون عمل کند.