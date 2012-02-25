انتخابات فرصتی برای مشارکت و همگرایی است

جمال انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: علاوه بر مشارکت مردم که مهمترین مولفه در عرصه انتخابات است نقش های متعدد دیگری در سرنوشت انتخابات موثر است که این نقش ها باید ایجابی، اثباتی و امیدوار کننده باشد.

وی افزود: هر بیان یا حرکتی که در خصوص ناامیدی در انتخابات باشد خلاف قانون است چرا که حضور گسترده تر مردم در انتخابات موجب تثبیت هرچه بیشتر پایه های نظام اسلامی است و با هرگونه جهت گیری صنفی، شخصی یا گروهی که به حضور مردم خلل وارد کند و سیاه نمایی و تخریب دستاوردهای نظام برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

انصاری ضمن بیان اینکه انتخابات فرصتی برای مشارکت و همگرایی کاندیداها و مردم است تصریح کرد: مشارکت و همگرایی در انتخابات یکی از راه های مقابله با توطئه های تفرقه انگیز دشمن بوده و هر حرکتی خلاف این جهت قابل قبول نیست.

رئیس کل دادگستری استام قزوین یادآورشد: انتخابات در واقع صحنه تلاش سالم و ضابطه مند برای موفقیت است نه پلکانی برای تخریب رقیب چرا که رقابت بدون تخریب هم امکانپذیر است.

وی با تاکید بر خط قرمزهای قانونی در این عرصه بیان کرد: با نگاه عالمانه ای که کاندیداها در حوزه انتخابات از آن برخوردارند سعی کنند در این روزهای ملتهب که نتایج حاصله برای نظام جمهوری اسلامی دارای اهمیت است توجه ویژه داشته باشند و با شکستن خط قرمزها و عدم رعایت قوانین روند غیرقانونی را در پیش نگیرند.

انصاری افزود: نگاه دستگاه قضایی به امر انتخابات نگاه مدارایی است اما این بدان معنا نیست که هیچ برخوردی با ناقضین قانون و حقوق افراد صورت نخواهد گرفت.

وی یادآورشد: در صورت لزوم مقابله قانونی و جدی با متخلفین در امر انتخابات انجام می شود چرا که سعی دستگاه قضایی بر آن است که از جرم محوری در عرصه انتخابات که به افزایش پرونده ها منتهی شده و سبب ایجاد تاثیر روانی منفی بر مردم می شود جلوگیری کند اما در مواردی که جرم یا جرائمی واقع می شود بدون هیچ گونه اغماضی برخورد خواهد شد.