کانون کرسیهای آزاد اندیشی در گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول بسیج دانشجویی واحد علی آباد کتول ظهر شنبه در حاشیه این مراسم، هدف از برگزاری این کانون را ایجاد فضای نقد و گفتمان آزاد دانشجویی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری عنوان کرد.

مصطفی فندرسکی افزود: اولین جلسه از کرسی های آزاد اندیشی ویژه جامعه دانشگاهی علی اباد کتول در روز دوشنبه هشتم اسفندماه در سالن اجتماعات علامه جعفری برگزار می شود.

سیدکمال منتظری و علیرضا تخم‌افشان به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر این کانون انتخاب و هفت نفر از دانشجویان نیز به عنوان اعضای فعال کانون کرسی‌های آزاداندیشی معرفی شدند.