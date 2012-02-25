حمله به ایران پیامدهای غیر قابل پیش بینی خواهد داشت/ دخالت غرب در خاورمیانه مشکل ساز است

به گزارش خبرگزاری مهر، " وضاح خنفر" در این گفتگو افزود: اقدام علیه ایران نتایج فاجعه باری برای دموکراسی های در حال رشد در خاورمیانه خواهد داشت.

مدیر سابق شبکه الجزیره گفت:آنچه که در نتیجه اقدام علیه ایران می تواند بروز کند یک فاجعه خواهد بود. اقدام علیه تهران در این شرابط زمانی اولویت ها، ائتلاف های جدید، ترس ها و پیچیدگی های جدیدی را در منطقه ایجاد خواهد کرد و هیچ کس نمی توان انتظار داشته باشد که نتایج چه خواهد بود.

این تحلیلگر و فعال رسانه ای که به واشنگتن سفر کرده تا درباره انقلاب ها و تغییرات در کشورهای عربی و پروژه جدید خود یعنی "مجمع شرق" گفتگو کند نگرانی خود را از بهار عربی که وی آن را شکننده خواند اعلام کرد و گفت: رخ دادن یک جنگ می تواند خسارات ناخواسته ای را به این روند وارد کند. بی ثباتی سیاسی می تواند آنها[مردمان عربی] را به عقب رانده تا الگوهای قدیمی دخالت خارجی، بویژه اگراسرائیل در آن دخالت داشته باشد، را بار دیگر اجرایی کند.

وی همچنین درباره دخالت مستقیم غرب در امور داخلی سوریه هشدار داد و گفت که چنین دخالتی می تواند به جنگی تمامی عیار تبدیل شود.

خنفر درعین حال به جهان هشدار می دهد تا کمک به مردم سوریه را طول ندهند زیرا که به گفته وی چنین تعللی می تواند دست القاعده را در دخالت در سوریه باز بگذارد.