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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

عظیمی در گفتگو با مهر:

انتخابات کلید تعیین سرنوشت کشور به دست مردم است

انتخابات کلید تعیین سرنوشت کشور به دست مردم است

جوانرود - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان جوانرود گفت: انتخابات کلید تعیین سرنوشت و آینده کشور به دست مردم است.

مصطفی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور مردم در روز 12 اسفند ماه در پای صندوق های رای به واقع نشان از تمایل آنان برای تعیین سرنوشت خود است.

فرماندار شهرستان جوانرود افزود: انتخاب یعنی برگزیدن و مردم باید با تمام توان دقت در گزینش فرد اصلح داشته باشند.

عظیمی گفت: انتخاب فرد مورد اعتماد و شایسته از جانب مردم منجر به مجلسی سالم و کارآمد خواهد بود.

وی افزود: مردم مومن وانقلابی جوانرود بار دیگر با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای شعور و درک خود را نشان خواهند داد.

فرماندار شهرستان جوانرود افزود: حضور گسترده مردم در این انتخابات نشان از درک بالای این مردم دارد و در قبال آن افراد انتخاب شده و راه یافته به مجلس باید با عملکرد خود پاسداشت این حضور را داشته باشند.

عظیمی در پایان تاکید کرد: خوشبختانه داوطلبان انتخابات در این شهرستان در مسیر قانونی در حال انجام تبلیغات در سطح شهر هستند و تاکنون مشکل خاصی در این شهرستان مشاهده نشده است.

کد مطلب 1542886

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