انتخابات کلید تعیین سرنوشت کشور به دست مردم است

مصطفی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور مردم در روز 12 اسفند ماه در پای صندوق های رای به واقع نشان از تمایل آنان برای تعیین سرنوشت خود است.



فرماندار شهرستان جوانرود افزود: انتخاب یعنی برگزیدن و مردم باید با تمام توان دقت در گزینش فرد اصلح داشته باشند.



عظیمی گفت: انتخاب فرد مورد اعتماد و شایسته از جانب مردم منجر به مجلسی سالم و کارآمد خواهد بود.



وی افزود: مردم مومن وانقلابی جوانرود بار دیگر با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای شعور و درک خود را نشان خواهند داد.



فرماندار شهرستان جوانرود افزود: حضور گسترده مردم در این انتخابات نشان از درک بالای این مردم دارد و در قبال آن افراد انتخاب شده و راه یافته به مجلس باید با عملکرد خود پاسداشت این حضور را داشته باشند.

عظیمی در پایان تاکید کرد: خوشبختانه داوطلبان انتخابات در این شهرستان در مسیر قانونی در حال انجام تبلیغات در سطح شهر هستند و تاکنون مشکل خاصی در این شهرستان مشاهده نشده است.