جانمایی 101 نقطه برای تبلیغات انتخاباتی در قم

علی حاجی رضا در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ایستگاه‌هایی که برای تبلیغات کاندیدا در نظر گرفته شده است در معابر و خیابان‌های شهر قرار دارد و افراد تنها می‌توانند در این مکان‌ها به توزیع محصولات تبلیغاتی کاندیدای مورد نظر خود مانند تراکت و زندگی‌نامه بپردازند.



وی گفت: نصب پوستر و آگهی بر روی دیوارهای سطح شهر با ممنوعیت قانونی همراه است.



وی اضافه کرد: در صورت نصب هر گونه آگهی و پوستر بر روی دیوارهای شهر از سوی فرد یا حامیان نامزدها با نامزدهای مورد نظر برخورد قانونی خواهد شد.



مدیر کل روابط عمومی شهرداری قم گفت: زیباسازی شهر و اقدامات شهرداری در این زمینه یکی از دلایل قانون ممنوعیت نصب پوستر کاندیداها بر روی دیوارها است.



وی با اشاره به اینکه ایجاد ایستگاه‌های تبلیغاتی یکی از نوآوری‌های شهرداری برای انتخابات امسال است افزود: شهرداری زمینه فعالیت و تبلیغات کاندیداها را به صورت رایگان فراهم کرده است.



وی ادامه داد: شهرداری به نصب هزار بنر با سخنان امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب و با موضوع انتخابات و تشویق مردم برای حضور در این حماسه ملی پرداخته است.



حاجی رضا گفت: با استانداری توافق شده است که هر دستگاه و سازمان بتواند به صورت رایگان به نصب بنر با موضوع تشویق مردم برای حضور در انتخابات اقدام کند.



وی در پایان بیان کرد: 101 نقطه از شهر قم برای تبلیغات نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آماده شده است که در صورت تایید فرمانداری، این ایستگاه ها به 120 نقطه افزایش پیدا می‌کند.

