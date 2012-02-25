پیمان سپاری ارزی در دستور کار نیست/مدیریت ارائه ارز صادراتی به واردات

به گزارش خبرنگار مهر، مینو کیایی در همایش تجلیل از صادر کنندگان برتر، گفت: دو سوم بودجه کشور برای سال 90 از درآمد نفت و گاز و میعانات گازی و یک سوم آن از منابع حاصل از صادرات تامین شد. بنابراین اقتصاد کشور با کمک ارز صادراتی در حال حرکت است.
معاون ارزی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی نقش حمایتی خود را از صادرات بارها و بارها ثابت کرده و سپرده گذاری در بانکها از 4 سال قبل به منظور توسعه صادرات انجام شده است. بنابراین نباید نقش بانکها را در حمایت از صادرات نادیده گرفت. چرا که اگر چنین نبود صادرات انجام نمی شد.
وی تصریح کرد: اگر سیستم بانکی ضعفهایی دارد اما نقش حمایتی آن را در سالهای اخیر از تولید و صادرات کشور نمی توان نادیده گرفت.
کیایی خواستار ثبت ارز حاصل از صادرات در سیستم بانک مرکزی شد و اظهار داشت: موضوع پیمان سپاری ارزی مطرح نیست اما باید به گونه ای سیستماتیک برنامه ریزی کرد تا ارز حاصل از صادرات به وارد کنندگان برسد.
وی از راه اندازی سامانه ای با همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: بر اساس این سامانه منابع و مصارف ارزی کشور ثبت خواهد شد.این در حالیست که هم اکنون اگر چه آمار صادرات 45 میلیون صادرات عنوان می شود اما تمامی ارز حاصل از آن در سیستم ثبت نمی شود.
کیایی ادامه داد: هیچ اصراری بر این نیست که ارز حاصل از صادرات حتما به ریال تبدیل شود ولی باید در شرایط تحریم فشاری که بر اقتصاد ایران وارد می شود را درک کرده و صادر کنندگان ارز را در خدمت واردات قرار دهند.
وی در مورد تقویت پول ملی نیز گفت: اگر پول ملی تقویت شود واردات تشویق می شود ولی اگر صادر کننده بخواهد در صادرات خود به ارز بالایی برسد حتما باید تضعیف پول ملی را شاهد باشیم بنابراین باید به یک نقه تعادل در این رابطه دست یافت.
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