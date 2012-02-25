پیمان سپاری ارزی در دستور کار نیست/مدیریت ارائه ارز صادراتی به واردات

به گزارش خبرنگار مهر، مینو کیایی در همایش تجلیل از صادر کنندگان برتر، گفت: دو سوم بودجه کشور برای ‏سال 90 از درآمد نفت و گاز و میعانات گازی و یک سوم آن از منابع حاصل از صادرات تامین شد. بنابراین ‏اقتصاد کشور با کمک ارز صادراتی در حال حرکت است.‏

معاون ارزی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی نقش حمایتی خود را از صادرات بارها و بارها ثابت کرده و ‏سپرده گذاری در بانکها از 4 سال قبل به منظور توسعه صادرات انجام شده است.‏ بنابراین نباید نقش بانکها را در حمایت از صادرات نادیده گرفت. چرا که اگر چنین نبود صادرات انجام نمی شد.‏

وی تصریح کرد: اگر سیستم بانکی ضعفهایی دارد اما نقش حمایتی آن را در سالهای اخیر از تولید و صادرات ‏کشور نمی توان نادیده گرفت.‏

کیایی خواستار ثبت ارز حاصل از صادرات در سیستم بانک مرکزی شد و اظهار داشت: موضوع پیمان سپاری ‏ارزی مطرح نیست اما باید به گونه ای سیستماتیک برنامه ریزی کرد تا ارز حاصل از صادرات به وارد کنندگان ‏برسد.‏

وی از راه اندازی سامانه ای با همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی خبر داد و ‏گفت: بر اساس این سامانه منابع و مصارف ارزی کشور ثبت خواهد شد.این در حالیست که هم اکنون اگر چه آمار ‏صادرات 45 میلیون صادرات عنوان می شود اما تمامی ارز حاصل از آن در سیستم ثبت نمی شود.‏

کیایی ادامه داد: هیچ اصراری بر این نیست که ارز حاصل از صادرات حتما به ریال تبدیل شود ولی باید در ‏شرایط تحریم فشاری که بر اقتصاد ایران وارد می شود را درک کرده و صادر کنندگان ارز را در خدمت ‏واردات قرار دهند.‏

وی در مورد تقویت پول ملی نیز گفت: اگر پول ملی تقویت شود واردات تشویق می شود ولی اگر صادر کننده ‏بخواهد در صادرات خود به ارز بالایی برسد حتما باید تضعیف پول ملی را شاهد باشیم بنابراین باید به یک نقه ‏تعادل در این رابطه دست یافت.‏