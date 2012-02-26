307 مقاله به همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری شاهرود ارسال شد

مصطفی طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی شاهرود اولین همایش از نوع خود در کشور است، افزود: همایش یاد شده با هدف شناساندن رشته تربیت بدنی و گرایش گردشگری ورزشی در کشور و بسط و گسترش فرهنگ گردشگری ورزشی در سطح ملی و شهرستان شاهرود برگزار شد و امیدواریم این رویداد مهم با تمام نقاط قوت وضعف ها، زمینه ای برای تقویت این دومقوله در کنار هم باشد.

وی افزود: در مجموع 307 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که در نهایت 136مقاله پذیرفته شده از سوی هیئت داوران، به شکل سخنرانی و پوستر ارائه گردید.

مسئول کمیته اطلاع رسانی همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود نیز در این خصوص گفت: آسیب شناسی ورزش های ماجراجویانه، اقتصاد و بازاریابی گردشگری، توسعه پایدار گردشگری، تحقیقات در گردشگری ورزشی، خصوصی سازی گردشگری، مطالعات تطبیقی در گردشگری ورزشی از عناوین مطرح شده در این همایش بود.

سید امیر رضا حسینی نژاد، موانع توسعه گردشگری ورزشی، اوقات فراغت و گردشگری ورزشی، گردشگری ورزشی و روابط بین الملل، گردشگری ورزشی و توسعه فرهنگی اجتماعی، مکان‌یابی گردشگری ورزشی پایدار، مدیریت بهینه گردشگری ورزشی، ورزش‌های دوستدار طبیعت و محیط زیست، حامیان مالی در توسعه ورزش، صنعت نوین جهانگردی و توریسم ورزشی، بازاریابی در توسعه ورزش، مدیریت مسابقات و فوق برنامه را از جمله تعدادی از محورهای همایش مذکور نام برد.

وی اظهار داشت: شرکت کنندگان در این همایش از موزه مردم شناسی شاهرود و مجموعه تاریخی بسطام و شیخ ابوالحسن خرقانی نیز بازدید کردند.

اولین همایش ملی "مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی" در سوم و چهارم اسفند ماه سالجاری در سالن همایش های دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود برگزار کردند.