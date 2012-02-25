روحانیون مستقر و هجرت حق تبلیغ برای کاندیداهای انتخاباتی را ندارند

حجت الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در صورتی که روحانیون طرح مستقر و هجرت به تبلیغ برای کاندیدایی خاص اقدام کنند ابتدا تذکر شفاهی به آنها داده می شود.

وی افزود: در صورت تکرار تبلیغ برای نامزد انتخاباتی به روحانی تذکر کتبی داده شده و ضمن درج در پرونده لغو قرارداد به عنوان مبلغ با روحانی مستقر و هجرت انجام می شود.

حجت الاسلام بخشی با بیان این مطلب که انتخابات نماد مردم سالاری دینی بوده و همه ما مردم را برای حضور در پای صندوق های رای فرا می خوانیم، تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد سوء استفاده و بهره برداری اشخاص و جریانات سیاسی خاص از سرمایه فاخر روحانیت صورت بگیرد.

کارشناس مسئول امور مبلغین تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه مبلیغن اعزامی در آستانه انتخابات به شکل ویژه در راستای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تبلیغ می کنند، اظهار کرد: شرکت آحاد جامعه در انتخابات همراه با نظم و حفظ امنیت، آگاهی و بصیرت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح و دارای تقوا و تدبر از جمله محورها و موضوعاتی است که مبلیغن به امر تبلیغ می پردازند.

وی افزود: جلوگیری از سوء استفاده تبلیغاتی دشمن با شرکت در انتخابات، توجه به ملاک های دینی و انقلابی نه قومی و طایفه ای و شرکت در انتخابات به عنوان تکلیف شرعی و عقلی از دیگر موضوعاتی است که مبلغین به تبلیغ اقدام می کنند.