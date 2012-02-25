به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "کوریر" در تحلیلی نوشت: حمله نظامی علیه ایران نه تنها راه حل مسئله نبوده و نتیجه بخش نیست، بلکه تنها خطرات و عواقب غیر قابل پیش بینی دارد.

کوریر در بخش دیگری از این مطلب نوشت: مشخص نیست عواقب حمله نظامی علیه ایران چه خواهد بود. همچنین نتیجه ای که از نظر سیاسی می خواهیم از گزینه نظامی علیه تهران به دست آوریم هم هنوز معلوم نیست. اما به نظر می رسد که همه چیز از جمله باران موشک های ایرانی روی اسرائیل، گسترش موج عملیات خرابکارانه تا یک آتش سوزی مهیب در خاورمیانه ممکن باشد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: فاجعه بار تر از عواقب وخیم حمله نظامی علیه ایران این است که غرب نمی داند بعد از این حمله چگونه باید مناسبات خود را با ایران آغاز کند. تهران برنامه هسته ای خود را قطع نخواهد کرد حتی اگر غرب ده‎ها سال این کشور را بمباران کند.

کوریر در ادامه نوشت: ایرانی های وطن پرست حامی سیاست‎های هسته ای کشور هستند. حمله به ایران از طرف غرب جهت تغییر حکومت نیز نه تنها از نظر نظامی بلکه از نظر سیاسی یک بازی پر ریسک و پر خطر خواهد بود.