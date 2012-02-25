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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۹

امین ناجی در گفتگو با مهر:

نتایج 3 آزمون فراگیر پیام نور از دوشنبه اعلام می شود

نتایج 3 آزمون فراگیر پیام نور از دوشنبه اعلام می شود

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور گفت: اعلام نتایج 3 آزمون فراگیر کاردانی به کارشناسی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از عصر دوشنبه از طریق سامانه سازمان سنجش آموزش کشور آغاز می شود.

محمدهادی امین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اضافه کرد: شرکت کنندگان در آزمونهای فراگیر دانشگاه پیام نور که 30 دی ماه برگزار شد، می توانند از دوشنبه 8 اسفندماه با مراجعه به سامانه اعلام نتایج سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نتایج نهایی کنکور را مشاهده کنند.

وی گفت: نتایج کاردانی به کارشناسی، دوشنبه 8 اسفندماه، نتایج کارشناسی سه شنبه 9 اسفندماه و نتایج کارشناسی ارشد چهارشنبه 10 اسفندماه اعلام می شود.

وی درباره ظرفیت پذیرش هر یک از این مقاطع، گفت: محدودیتی در پذیرش داوطلبان کاردانی به کارشناسی وجود ندارد زیرا بیشتر از تقاضا، ظرفیت اعلام شده است.

به گفته رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور، بالغ بر 66 هزار نفر در مقطع کارشناسی و 10 هزار و 500 نفر هم در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته می شوند.

امین ناجی تاکید کرد که زمان بندی ثبت نام در کلاسهای درس به همراه اعلام نتایج، منتشر و کلاسهای درس از نیمسال جاری تحصیلی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1542893

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