اصولگرایان منتقد باید پاسخگو باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه دفتر تحکیم وحدت به شرح زیر است:
1- نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش است. این آزمونی برای همه ما و بخصوص برای خواصی است که آزمون گذشته را در فتنه 88 با نمرات کمابیش قابل قبولی پشت سر گذشته اند. برگزاری شفاف و موفق انتخابات توسط نهادهای مجری، شرکت پرشور عموم مردم، انعکاس درست و به حق توسط رسانه ها و رقابت ارزشی و اخلاقی کاندیداها در آن، چهار ضلع انتخابات هستند که می باید در کنار هم و با اتکا به تجربه های متعدد دیگر - با میانگین یک انتخابات در هر سال از عمر با برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی - برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی ایران بیافریند.
2- شورای نگهبان قانون اساسی این بار با نظارت دقیق و بی واهمه خود، یکی از بالاترین نمرات ممکن را کسب می کند. هرچند که هنوز هم مردم تشنه دانستن علت برخی رویکردها هستند و می خواهند بدانند که چه کسانی و به چه دلایلی دیگر صلاحیت حضور در این مسندها را ندارند. نباید اینگونه باشد که تنها دو نماینده و کاندیدای مجلس به کمک شورای نگهبان بیایند و از یک سو مدارک مستند در اختیار شورا قرار دهند و از سوی دیگر خود برخی را افشا کنند.
شورای نگهبان باید خود نقاط مبهم عملکرد خویش را باز کرده و همچنین نقاط قوت عملکرد این بار خود را بر شمرد. سرنوشت مردم و آینده انقلاب اسلامی چیزی نیست که به بهانه حفظ آبروی افراد بتوان آن را سرپوش نهاد و یا کورمال کورمال از کنار آن گذشت.
3- فراموش نکنیم که ساخت مجلسی انقلابی و انتقادی تنها با رویکردهای نظارتی و بهتر بگوییم سلبی ممکن نخواهد بود. این مرحله، یکی از آخرین گام ها و ابزارها برای بنای مجلس متناسب با آرمانهای انقلاب است که البته کاملا هم به جا و قانونی است. اما نخستین گام ها از درون ملت و سپهر اجتماعی انقلاب شکل می گیرد که همانا دعوت همه اقشار و بخصوص نخبگان جامعه از متخصصان متعهد برای شرکت در انتخابات مجلس است. باید پرسش کرد که چرا برخلاف انتخابات مجلس هفتم و هشتم، چهره های دانشگاهی و حوزویِ متخصص و متعهد، کمتر به میدان انتخابات آمده اند و ترکیب کاندیداهای شاخص مجلس عموما با محوریت چهره های سیاسی و اصحاب قدرت است؟ چرا گروه های مردمی، دانشگاهی و حوزوی پیش از شروع مراحل قانونی انتخابات، به صحنه نیامدند و حضور خواص را در میدان انتخابات مطالبه نکردند؟ چرا نخبگان خود از وظیفه انقلابی خویش غفلت ورزیدند؟ و چرا سیاست پیشگان و سیاست بازان از حضور چهره های مردمی و انقلابی که می توانست در پوست اندازی انقلاب موثر باشد، ممانعت کردند؟
4- تاکید بر تخصص نباید با ظاهر سازی و ساده لوحی لوث شود و نباید محتواگرایی و حقیقت طلبی را به صورت گرایی و ظاهرسازی وانهاد. باید به آرمانهای نخستین انقلاب بازگشت و پرسید که آیا مصوبه مجلس هشتم که ورود به انتخابات را مشروط به داشتن مدارک عالیه قرار داده، می تواند زمینه ساز افرادی باشد که به تعبیر حضرت امام (ره)؛ "از طبقهاى باشند؛ که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و زمین خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخى محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمىتوانند بفهمند"، آیا صرف داشتن مدرک، می تواند نقایص مجالس گذشته را حل کند؟ آنهم در شرایطی که بحران مدارک تقلبی در مدیران کلان کشور و از جمله نمایندگان مجلس بیداد می کند؟
همچنین این سوال مطرح می شود که آیا منتقدان دولت، در یکشنبه سیاه مجلس هم انتقاداتی مشابه داشتند و چه بر مجلس هشتم رفت که در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مردود شد؟
و نیز برخی اصولگرایان منتقد باید پاسخ دهند که آیا همانقدر که به دولت انتقاد کرده اند به جریان ماقبل و ماسبق آن هم انتقاد داشته اند؟ و آیا در انتقادات خود، گفتمان یا ایدئولوژی دقیقی را مد نظر قرار داده اند که در فقدان دولت دهم هم با همان کمیت و کیفیت بر همان اساس ادامه یابد؟ فراموش نکنیم که تنها یک سال از عمر مجلس آتی همزمان با حضور دولت دهم است و مجلس نهم می بایست دولت بعدی را با همان شرایط رصد کند. اینگونه نباشد که تجربه سکوت اکثریت مجلس هفتم در مقابل دولت نهم - پس از یک سال طوفانی و مواجهه انتقادی در مقابل دولت خاتمی- تکرار شود.
7- حضور اصلاح طلبان معتقد و ملزم به قانون اساسی در انتخابات را می باید غنیمت شمرد. نباید گذارد که عده ای فرصت طلب، مسئله انتخابات و جبهه بندی های دیگر نظام را به دوقطبی های عوام فریبانه ای که بر اساس آن اصولگرایان حق مطلق و اصلاح طلبان، باطل مطلقند، تقلیل داده و منتقدان خود را به چوب ضدیت با انقلاب و ولایت فقیه برانند. شکی نیست که بخشی از اصولگرایان در انتخابات 88 نمره قابل قبولی کسب نکرده اند و برخی دیگر،با دمیدم در آتش فتنه، فتنه را شعله ور تر نموده و متأسفانه به زعم خود از جریان فتنه کاسبی نموده اند.عجیب تر آنکه همینان خود را دارای صلاحیت تشخیص ساکتین فتنه دانسته اند. از سوی دیگر عده ای از اصلاح طلبان هم بودند که پای روی مواضع کلی جریان خود گذارده و مصالح انقلاب را بر منافع حزبی و جریان خود ارجح دانستند. بی شک همگرایی خواص این دو جریان بر سر آینده انقلاب اسلامی - با وجود تمام اختلافات و انتقاداتی که با و به هم دارند- می تواند در بنا شدن یک مجلس پویا – به معنای قوه ارشد و در راس امور- موثر باشد.
نباید ساده اندیشانه حق را به افراد و احزاب تقلیل داد؛ همچنان که پیر و مرادمان فرمود: "اما اگر انتخاب اصلح براى مسلمانهاست"، «کى و از کجاست» مطرح نیست، از هر گروهى باشد، حزب باشد یا غیرحزب، نه حزب اسباب این مىشود که غیرآن فاسد، و نه صددرصد حزبى بودن باعث صلاح آنهاست."
8- و اما آخرین گام در ساخت مجلس به معنای عصاره ملت، دعوت عموم مردم ایران برای ثبت یک مهر دیگر در کارنامه انقلاب است. این مهر اگرچه بر شناسنامه های یکایک مردم ما نقش می گیرد، اما یک برگ دگر از تاریخ انقلاب اسلامی را ممهور به مهر تأیید ملت می سازد و در عین حال مهر محکمی با نقش «باطل شد» بر ادعاهای دشمنان انقلاب اسلامی است.
دفتر تحکیم وحدت به عنوان یکی از نهادهای انقلاب برآمده از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی که امروزه دهه چهارم فعالیت خود را می گذراند و نیز به پشتوانه 7 دهه فعالیت انجمن های اسلامی خود در جریان نهضت اسلامی ایران تاکنون؛ عموم جریانات، ائتلافات و گروه های سیاسی و اجتماعی همچون خود را دعوت به پیوستن به اقیانوس ملت قهرمان ایران می کند تا یک بار دیگر در آزمون های پیش رو شرکت و به پشتوانه «وحدت کلمه و کلمه توحید» ذیل اندیشه ولایت فقیه و رهبری عالمانه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای، در این آزمون پیروز شویم.
10- بر همین اساس؛ دفتر تحکیم وحدت، ضمن پرهیز از تکرار تجربه تلخ ورود به عرصه معرفی مصادیق که آلوده به فرصت طلبی و قدرت خواهی خواهد شد، و نیز ضمن هشدار به تشکلهای دانشجویی متاخرتر از خود، معیار کاندیدای اصلح مجلس انقلاب را منویات امام عزیز و رهبر بزرگوار انقلاب دانسته و دعوت به شناخت آن معیارها به مثابه نقشه راه می نماید.
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