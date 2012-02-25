۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

فرمایشات مقام معظم رهبری منشور مردم برای حضور در انتخابات است

ایلام - خبرگزاری مهر: عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در استان ایلام گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری منشور مردم برای حضور در انتخابات است.

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرمایشات مقام معظم رهبری منشور مردم، دولت، مجریان، ناظران، تشکلها و به منظور مشارکت حادکثری در انتخابات مجلس است.

وی بیان داشت: مشارکت و حضور مردم در عرصه انتخابات بیانگر اقتدار سیاسی نظام در عرصه های بین المللی است.

حیدری عنوان کرد: ادامه دادن تلاش برای مشارکت حداکثری در انتخابات عمل به قانون و رعایت امانتداری و پاسداشت رای مردم است.

وی ادامه داد: گزینش افراد صالح و معتمد برای شکل گیری مجلس بیانگر اهمیت این دوره نسبت به سالهای قبل است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در استان ایلام گفت: پرداختن به جایگاه رفیع و والای مجلس که نقش مهمی در عرصه سیاسی و اجتماعی دارد نشانگر کارکرد و تاثیرگذاری مجلس در عرصه های مختلف است.

حیدری نقش مجلس را به عنوان عصاره ملت ارزشمند و حساس توصیف کرد و گفت: در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی ایران نهاد قانونگذار از جایگاه رفیعی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها برخوردار است.

وی یادآور شد: همه مکلفند برای مشارکت حداکثری در صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی اهتمام جدی داشته باشند.

