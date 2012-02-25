علی عطشانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: آرش معیریان آنونس این فیلم را برای پخش از سینماها آماده کرده‌است. همچنین در نظر داریم در سه پرده فیلم حدود 8 دقیقه از تایم را کم کنیم.

وی افزود: با توجه به نظرات اهالی رسانه، واکنش‌های مردمی و منتقدان و طی نشستی که من با تهیه‌کننده "تلفن همراه رئیس جمهور" داشتم باید در برخی صداهای تلفنی که در فیلم شنیده می‌شود تغیراتی ایجاد کنیم.

عطشانی ادامه داد: بخشی از یک سوم پایانی فیلم هم باید کوتاه شود تا به ریتم کمک کند. سه سوال در فیلم مطرح می‌شود و با اینکه ما پاسخ آنها را داده‌ایم اما هنوز برای برخی مخاطبان ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. باید آنها را پررنگ تر کنیم.

وی در ارتباط با اکران این فیلم در نوروز91 گفت: در این نوع فیلم‌ها زمان اکران تاثیری نخواهد داشت. البته چند سالی است که نوروز زمانی مناسبی برای نمایش فیلم‌ها شده‌است. حتی برخی مخاطبانی که در طول سال زمان مناسبی برای دیدن فیلم‌های سینمایی ندارند در نوروز می‌توانند به دیدن آثار مورد علاقه خود بروند.

این کارگردان تاکید کرد: فیلم‌هایی همچون "تلفن همراه رئیس جمهور" در هفته اول اکران عموی با تبلیغات دهان به دهان به جذب مخاطب کمک می‌کنند. پخش این فیلم برعهده رسانه فیلمسازان است ولی هنوز گروه نمایش دهنده آن مشخص نشده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پیرمردی شغلش باربری است و قصد خرید سیم کارت و تلفن همراه دارد که دست بر قضا سیم کارت خاموش سالیان گذشته رئیس جمهوری به دستش می‌رسد.

در این فیلم مهدی هاشمی، نیکی کریمی، بهناز جعفری، آتیلا پسیانی، علی دهکردی، نیما شاهرخ شاهی، مجید یاسر، خشایار راد و... بازی می‌کنند.

"تلفن همراه رئیس جمهور" یکی از فیلم‌های پر حاشیه جشنواره امسال است. فیلمنامه این فیلم با موضوع سیاسی و درون‌مایه طنز سال‌ها قبل توسط جابر قاسمعلی نوشته شده و تا کنون کارگردانان مختلفی ساخت آن را برعهده گرفته‌اند که به دلایلی چون صادر نشدن مجوز ساخت و... این امر منتفی شده و امسال عطشامی به تهیه کنندگی علی اکبری این فیلم را کارگردانی کرده است.