به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری صبح روز شنبه خود با خبرنگاران گزارشی از بررسی صلاحیت کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

وی گفت: در مرحله اول بررسی صلاحیت ها بیش از 2 هزار و 500 نفر مورد تایید قرار گرفتند، در فرصت 20 روزه ای که شورای نگهبان داشت دقیقا به شکایات کاندیداهای رد صلاحیت شده پرداخت و حتی تعدادی از کاندیداها ملاقات حضوری با اعضای شورای نگهبان داشتند و شورای نگهبان نسبت به صلاحیت افراد رای گیری کرد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در مجموع حدود بیش از 3 هزار و 450 نفر از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفتند که در مجموع نسبت به دو هزار و 500 نفری که در حوزه هیئت مرکزی تایید شده بودند رقم بالایی است و این رقم بیش از 70 درصد تعداد کسانی است که ثبت نام کرده اند. البته همچنان ممکن است تا روز 12 اسفند افرادی انصراف خود را اعلام کنند.



کدخدایی گفت: از مجموع این افراد، کسانی که صلاحیتشان مورد تایید واقع نشده و کسانی که احراز صلاحیت نشده اند کمتر از هزار و 150 نفر هستند که این رقم نسبت به ادوار گذشته بسیار اندک است.



وی در نشست امروز در پاسخ به سئوالی در خصوص بررسی صلاحیت کاندیداهایی که از اول اسفند تا زمان انتخابات مرتکب جرم شوند، گفت: بررسی صلاحیت این کاندیداها از نظر حقوقی وجود دارد اما در انتخابات گذشته و در ادوار گذشته کمتر موردی بوده است که مستنداتی از تخلفات کاندیداها به دست ما برسد اما تلاش ما این است ورود به این مسائل نداشته باشیم و ان شاء الله نظر شورای نگهبان نسبت به کاندیداها عکس نشود.



سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که چه برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات پرشور از سوی شورای نگهبان ترتیب داده شده است، گفت: این شورا تلاش می کند وظایف قانونی خود را انجام دهد و در صدد هستیم نظارت ما بر همه بخش های اجرایی گسترده باشد. اطمینان می دهیم که هیچ گونه مشکل و تخلف عمده ای در برگزاری انتخابات نخواهیم داشت.



وی در پاسخ به این سئوال که آیا امکان بررسی پرونده ای از کاندیداها در زمان کنونی نیز وجود دارد، گفت: همان طور که گفتم از نظر حقوقی منعی ندارد چنانچه مستنداتی به دست شورای نگهبان برسد این امکان وجود دارد اما تاکنون رویه چنین نبوده است.



کدخدایی خاطر نشان کرد: نکته ای که لازم است بگویم این است که بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس بدون تاثیرپذیری از هر شخص و گروهی در شورای نگهبان انجام شده و اعضای شورای نگهبان صرفا بر اساس معیارهای قانونی تصمیمی گیری کرده اند و رای گیری در شورای نگهبان به صورت جمعی بوده است، بنابراین اگر جناح و گروهی اعلام کند در خصوص تایید یا عدم تایید صلاحیت کاندیداها تاثیرگذار بوده است یا توانسته نفوذ کند، تکذیب می کنم.



وی گفت: بنابراین هیچ کاندیدایی خود را مدیون هیچ شخص و جناحی نداند زیرا شورای نگهبان بر اساس مصالح و معیارهای قانونی نظام تصمیم گرفته است.



سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره ارائه آماری از ردصلاحیت فعلی نمایندگان مجلس هشتم نیز گفت: نمایندگان نیز مانند دیگر کاندیداها صلاحیتشان مورد بررسی قرار گرفت که ممکن است در این مرحله تایید شده و یا تایید نشده باشد . کسانی که منطبق بر معیارهای قانونی نباشند صلاحیتشان تایید نمی شود فرقی نمی کند که چه مقامی داشته باشند .حدود 35 نفر از نمایندگان فعلی رد صلاحیت شده اند .



وی در پاسخ به این سئوال که آیا میان نمایندگان رد صلاحیت شده فعلی افرادی هستند که با فساد اقتصادی اخیر ارتباطی داشته باشند، گفت: افرادی که در ارتباط با فساد اقتصادی صلاحیتشان تایید نشده کمتر از 5 نفر هستند .



کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه ایران که درباره ابهام در تایید صلاحیت ها سئوال کرد و پرسید به نظر می رسد ابهام در شرایط کاندیداها از جمله مدرک تحصیلی، شائبه سیاسی دارد که کدخدایی گفت: شائبه سیاسی را تکذیب می کنم و بهتر است این را با تیتر درشت در روزنامه خود بنیویسید.



وی ادامه داد: بهتر بود قبل از اینکه در روزنامه در این باره تیتر بزنید از شورای نگهبان سئوال می کردید تا موارد مشابه را به شما نشان دهیم که چه مدارکی اعتبار دارد.



کدخدایی گفت: هر کسی می تواند مدرکی بیاورد که برای خودش و دستگاهش اعتبار داشته باشد نمونه مدرکی که در روزنامه شما منتشر شد و از آن تعداد زیادی داریم، به هیچ وجه مورد تایید مراجع رسمی حوزوی واقع نشده است.



وی گفت: ممکن است بنده یک نفر را فارغ التحصیل دانشگاه بدانم اما مدرک رسمی برای این فرد باید از دانشگاه صادر شده باشد و مدرک افراد را وزارت علوم به رسمیت شناخته باشد و یا مراکز رسمی از قبیل حوزه علمیه قم و مشهد آن را تایید کرده باشند مدرکی که در روزنامه شما منتشر شد واجد شرایط نبود.



خبرنگاری درباره تصمیم اخیر رئیس جمهور در احیای هیئت نظارت بر قانون اساسی پرسید و نظر شورای نگهبان را در این مورد جویا شد که کدخدایی پاسخ داد: نظر رسمی شورای نگهبان را در نوبت دیگری در این باره عرض می کنم. هنوز در این باره در شورای نگهبان بحثی انجام نشده است و نظر شورای نگهبان همان نظری است که در ادوار گذشته اعلام شده است.



وی گفت: در ادوار گذشته رئیس جمهور وقت چنین هیئتی را تشکیل داد و شورای نگهبان نظر مخالف اعلام کرد این نظر همچنان به قوت خود باقی است زیرا بررسی جدیدی نداشته ایم.



کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره نظارت شورای نگهبان بر حوزه هایی که قرار است به صورت رایانه ای رای گیری شود و همچنین نام حوزه های انتخابیه گفت: بهتر است نام و تعداد این حوزه ها از سوی وزارت کشور اعلام شود.



وی ادامه داد: بیش از یک سال است در بخش فنی با دوستان وزارت کشور همکاری داریم و نواقص سیستم ها برطرف شده و بررسی های فنی ما پا به پای دوستان ما در وزارت کشور انجام شده است، همچنین برای روز رای گیری ناظران را آموزش لازم داده ایم و آنها با دستگاهها و سیستم ها آشنا هستند و جای هیچ گونه شبک و شبهه وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: حوزه هایی که وزارت کشور اعلام خواهد کرد با هماهنگی شورای نگهبان است نظارتی که در این حوزه ها انجام می گیرد مانند نظارت بر حوزه هایی است که رای گیری با دست انجام خواهد شد و ناظران ما در تمام مراحل رای گیری حضور دارند.



خبرنگاری از کدخدایی پرسید بخشی از افکار عمومی این سئوال در ذهنشان مطرح اشت که چطور ممکن است یکی از اعضای مجلس خبرگان و یا چهره های شاخص رد صلاحیت شوند و آیا این رد صلاحیت موجب سلب صلاحیت آنان در تداوم نمایندگی در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی نیست، که کدخدایی پاسخ داد: اینکه سئوال مطرح شود چطور ممکن است اتفاق بیفتد، پاسخ این است که به سادگی می شود و اتفاق افتاده است. حتما مستندات و دلایل لازم وجود داشته اما اینکه در سوابق افراد تاثیرگذار باشد پاسخ منفی است.



وی گفت: شورای نگهبان بارها اصرار داشته که بررسی صلاحیت افراد فقط و فقط برای مجلس است و تاثیری در صلاحیت افراد در مصادیق پایین تر یا بالاتر نخواهد داشت بنابراین بررسی صلاحیت ها فقط برای ورود به مجلس است و لا غیر. افرادی که به هر دلیل صلاحیتشان مورد تایید واقع نشده می توانند طبق ضوابط دستگاههای ذیربط در هر جای دیگری حضور داشته باشند.



خبرنگاری از کدخدایی پرسید صدر نایب رئیس مجلس و علوی عضو مجلس خبرگان رهبری هر دو پست های حساسی دارند و در رد صلاحیت آنها عدم التزام به اسلام اشاره شده آیا این مشکلی برای حضور آنها در پست های خود ایجاد نمی کند که کدخدایی پاسخ داد اگر تفکیک قائل شویم که این بررسی ها فقط برای ورود به مجلس است، هیچ گونه حرجی برای کسی نیست که جای دیگری حضور داشته باشد بنابراین بررسی این صلاحیت ها برای ورود به مجلس است.



وی گفت: در باب عدم التزام به اسلام نیز گفته شد الزاما عدم التزام به واجبات یومیه نیست شاید خلافی صورت گرفته که از نظر اعضای شورای نگهبان التزام فرد به اسلام را مخدوش کرده است و ناچاریم به استناد بندهای قانونی مواردی را ذکر کنیم.



خبرنگاری درباره دخالت دولت در اجرای انتخابات اشاره کرد و گفت عده ای نسبت به این دخالت ابراز نگرانی کرده اند آیا این نگرانی با شورای نگهبان مطرح شده است یا خیر که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد با توجه به ساز و کاری که در اختیار شورای نگهبان وجود دارد و ناظران آموزش دیده ای که داریم نظارت همه جانبه خواهد بود و جای هیچ شک و شبهه و نگرانی وجود ندارد نظارت های ما گسترده خواهد بود و شورای نگهبان به جریان و گروهی اجاره دخالت و تاثیرگذاری در امر انتخابات را نخواهد داد.



خبرنگار دیگری به انتقادات از شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها در روزنامه ها اشاره کرد و از کدخدایی پرسید آیا اقدام حقوقی در این باره صورت خواهد گرفت که کدخدایی گفت: این همه ایراد و انتقاد نسبت به ما در رسانه ها مطرح می شود و ما هم با آغوش باز پذیرای آن هستیم آیا باز هم انتظار داریم راهکار حقوقی برای آن داشته باشیم.



وی گفت: شما که دستتان باز است و هر چه می خواهید اعلام می کنید ما هم شکایتی نداریم دیگر جایی برای ما برای راهکار حقوقی باقی نگداشته اید.