پژوهش، نیروی محرکه و موتور توسعه پایدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان حلاج ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه فناوری نانو در سنندج اظهار داشت: تولید دانش و اندیشه از کارکردهای سازمانی دانشگاه ها و توسعه فناوری و تبدیل آن به نوآوری و محصول جدید و پاسخگویی به نیازهای جامعه از کارکردهای اجتماعی دانشگاه ها است.

وی افزود: پژوهشگران با غافل نبودن از تحقیات بنیادی به منظور کشف روابط بین پدیده ها، گسترش مرزهای دانش و ارائه تئوری ها باید با تقویت روابط خود با صنایع و دستگاه های اجرایی و با انجام تحقیقات کاربردی جهت حل مشکلات جامعه و همچنین اهداف تجاری چرخه تولید علم به ثروت را تسریح کنند و سیاست گذاری و سرمایه گذاری اصولی در این حوزه دارای اهمیت و ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان ادامه داد: در این برهه از زمان دیگر ارتش ها مظهر قدرت کشورها نیستند و هر کشوری که در تولید علم، فناوری و نوآوری و فرهنگ نقش بیشتری داشته باشد در معادلات جهانی نیز تاثیرگذاری بالاتری دارد و به همین دلیل موفقیت های علمی در اقتدار و توسعه کشورهای اهمیت بسیاری پیدا کرده است.

حلاج عنوان کرد: امروزه پژوهشگران و دانشمندان این مرزو بوم به یاری خداوند بزرگ و به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین در سایه ایمان و خودباوری، تلاش و پشتکار فتح قله های علمی جهان را یکی پی از دیگری عملی می کنند.

وی بیان کرد: دستیابی استادان و دانشمندان جوان ما به دانش هسته ای، تولید سلول های بنیادی، پیشرفت در زمینه های هوا فضا، فناوری نانو و درخشش دانشجویان و دانش آموزان در المپیادهای جهانی نمونه هایی از نتایج درخشان مجاهدت پژوهشگران است که آینده روشنی را نوید می دهد.

عضو هئیت علمی دانشگاه کردستان یادآور شد: کشوری در قرن حاضر قدرتمند است که علاوه بر اسلحه و اقتصاد قدرت دانایی و علمی داشته باشد و بتواند بدون تکیه بر کمک های دیگران در عرصه های علمی نیز به موفقیت برسد.

حلاج افزود: ارائه بهترین مقلات در راستای فناوری نانو، ارائه تزهای دانشجویی در زمینه فیزیک و شیمی، ساخت نانو ساختارها و سنتز، ساخت حسی و بیوحسگر برای اندازه گیری عوامل بیماری زا، ساخت دستگاه اندازه گیری تومر مارکر برای تشخیص بیماریهای سرطانی و ساخت دستگاه حساسیت زا از جمله دستاوردهای دانشگاه کردستان است.

وی گفت: پژوهشکده نانو استان کردستان در سال آینده در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پزیرد و این رخداد می تواند در راستای ارتقاء جایگاه علمی استان موثر باشد.

این نمایشگاه با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان و باشگاه نانوی کشور ششم تا هشتم اسفند ماه سال جاری در سنندج دایر است.