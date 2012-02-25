بودجه تملک دارایی های خراسان جنوبی 35.63 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید صبح شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در لایحه بودجه 91 را 161 میلیارد و 300 میلیون تومان اعلام کرد و اظهار داشت: این رقم نسبت به بودجه مصوب سال جاری 35.63 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه این رقم به مجلس ارائه شده و به منزله تصویب نیست، تاکید کرد: نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه های اجرایی از طریق وزرات خانه های مربوطه و حضور در مجلس برای پیگیری اعتبارات اقدام کنند.

رشید با اشاره به جزئیات بودجه 91 در خراسان جنوبی، تصریح کرد: بودجه تملک دارایی های سرمایه ای استان در بخش اول 79 میلیارد و 550 میلیون تومان اعلام شده است.

وی سهم استان از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی را 38 میلیارد و 500 میلیون تومان عنوان کرد و بیان داشت: همچنین بودجه مصوبات خاص در استان 12 میلیارد تومان بوده است.

رشید با بیان اینکه رقم پیش بینی شده برای راه اندازی شهرستانهای جدیدالتاسیس یک میلیارد تومان تعیین شده است، افزود: همچنین ارتقاء شاخص های توسعه روستایی شش میلیارد و 220میلیون تومان اعلام شده است.

وی بودجه پیش بینی شده برای سالن های چند منظوره را 400 میلیون تومان، تکمیل طرح های تامینی و تربیتی سه میلیارد و 510 میلیون تومان، تخریب مدارس غیر استاندارد و مقاوم سازی مدارس 9 میلیارد و 970 میلیون تومان و طرح های اجرایی و مطالعاتی را یک میلیارد و 500 میلیون تومان ذکر کرد.

استاندار خراسان جنوبی در خصوص اخذ مجوزهای کمیسیون ماده 215 در استان، تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده 12 میلیارد و 500 میلیون تومان برای سال 91 ماده 215 اخذ شده و در قالب پروژه های پیشنهادی استان توزیع خواهد شد.

وی به پروزه های استان که کمیسیون ماده 215 در استان را اخذ کردند، اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا احداث مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان، احداث پارک علم و فناوری، احداث مرکز فرهنگی ورزشی بیرجند، احداث و تجهیز دانشکده هنر دانشگاه بیرجند، احداث و تجهیز کتابخانه مرکزی آمفی تئاتر دانشگاه بیرجند، احداث و تجهیز کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند، مطالعه و تجهیز و اجرای عملیات آبخیزداری سیاه کوه از جمله این پروژه ها است.

استاندار خراسان جنوبی مجتمع 17 هکتاری گمرک استان، ایجاد تاسیسات فاضلاب بیرجند و احداث راه های طبس به بشرویه را از دیگر پروژه های اخذ مجوز کمیسیون ماده 215 برشمرد.

وی در خصوص پروژه های قابل پیگیری در لایحه بودجه 91 استان، تصریح کرد: احداث بیمارستان فردوس با سه میلیارد و 100 میلیون تومان، اکتشاف مواد معدنی در استان 750 میلیون تومان، بهسازی راه های فیزآباد - بجستان- فردوس - دیهوک و فردوس - تربیت حیدریه - بیرجند 26 میلیارد و 880 میلیون تومان، بهسازی راه زابل به نهبندان 17 میلیارد و 600 میلیون تومان و احداث باند دوم زاهدان به بیرجند چهار میلیارد و 200 میلیون تومان از جمله این پروژه ها است.

رشید احداث مجتمع ادارات خراسان جنوبی با سه میلیارد و 297 میلیون تومان، احداث آموزشکده فنی و حرفه ای 800 میلیون تومان، تعمیرات و خرید تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 450 میلون تومان و تامین فضاهای آموزشی آموزشکده فنی قاین 698 میلیون را از دیگر پروژه های قابل پیگیری در لایحه بودجه 91 استان ذکر کرد.