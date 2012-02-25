ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کاندیداها باید مراقب سوء استفاده دشمنان باشند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان انقلاب اسلامی دو راهبرد و استراتژی حداقلی و حداکثری را دنبال می کنند، اضافه کرد: استراتژی حداقلی بدین معنی است که از طریق انتخابات مجلس بر رفتار نظام نفوذ داشته باشند و هدف استراتژی حداکثری نیز بر اندازی نظام است.



معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز با تاکید بر اینکه کاندیداها باید مراقب سوء استفاده دشمنان باشد، اضافه کرد: عمق بخشیدن به شکاف و اختلافات در فضای حقیقی و مجازی، تخریب یکدیگر، انجام تخلیه های تلفنی از سوی گروهک ها، دامن زدن به اختلافات قومی و منطقه ای که تمام این موارد در استان ما فراهم است از جمله اهداف دشمنان است.



رجبی گفت: هدف دشمنان ناراضی کردن مردم از حکومت و در نتیجه عدم مشارکت در انتخابات است که تیم های تروریستی را از جمله پژواک را به کشور اعزام کردند که ضربه های کاری به پیکره این گروه ها در استان البرز خورده است.



معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال اسلام و شیعه هراسی در جهان هستند، افزود: دشمنان جنگ روانی گسترده ای برای تخریب امید مردم با سیاه نمایی مشکلات، سیاه نمایی اقدامات دولت به راه انداخته است.



وی با تاکید بر اینکه به مردم باید خدمت کنیم و نباید بگذاریم کارهایشان بروی زمین بماند، اضافه کرد: واقعا سزاوار نیست که کارها و مشکلات مردم رفع نشود.



معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز اظهار داشت: امسال در هزار شهرستان و 4 هزار روستا کشور مردم راهپیمایی داشتند به دلیل اینکه شرایط را درک کرده اند.

