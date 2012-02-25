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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

رئیس بانک جهانی:

آمریکا باید در نظام بین المللی مسئولیت پذیر باشد

آمریکا باید در نظام بین المللی مسئولیت پذیر باشد

رئیس بانک جهانی در گفتگو با یک رسانه غربی خواستار مسئولیت پذیری آمریکا در نظام بین المللی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،"رابرت زوئلیک" که دوره ریاستش در ماه ژوئن به پایان می رسد، در گفتگو با خبرگزاری رویترز در اظهاراتی ابهام آمیز در روز شنبه گفت : انتخاب یک نامزد از ایالات متحده برای ریاست بانک جهانی می تواند هم برای این بانک و هم برای خود این کشور مفید باشد.

وی همچنین در توجیه اظهارات خود گفت : می خواهم که ایالات متحده در نظام بین المللی احساس مسئولیت داشته باشد.

رابرت زوئلیک افزود: معتقدم که اسپانیا، ایتالیا و پرتغال نیاز به کمکهای مالی برای کم کردن بدهی های خود ندارند .

بانک جهانی هفته گذشته روند ثبت نام از نامزدها را برای رقابت در انتخابات ریاست این بانک آغاز کرد و دولت باراک اوباما اعلام کرده است که رقابت در این انتخابات را شروع خواهد کرد.

"هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا و "لارنس سامرز" مشاور سابق اقتصادی کاخ سفید و وزیر اسبق خزانه داری از جمله نامزدهای ریاست احتمالی این بانک هستند که تاکنون معرفی شده اند.

کد مطلب 1542927

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