گواهینامه های پایان دوره قرآن آموزان تربت حیدریه اعطا شد

محمد علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: گواهینامه قرآنی به قرآن‌آموزان مؤسسات قرآنی مصباح الهدا، عترت، اسوه این اداره اعطا شد.

وی افزود: در دوره‌های مذکور افراد در مقاطع مختلف سنی شرکت کرده و به فراگیری نکات و آموزه‌های قرآنی مربوط به رشته مذکور پرداختند.

اسماعیلی بیان کرد: پس از اتمام این دوره‌ها آزمون‌های پایانی با حضور تمامی شرکت‌کنندگان در محل مؤسسات قرآنی شهرستان برگزار و برای نفراتی که نمره حد نصاب را دریافت کردند، گواهینامه پایان دوره صادر شد.

وی از توزیع شماره 48کتاب پیام محراب در این شهر خبر داد و افزود: پیام محراب مربوط به اسفند ماه در بین روحانیون این شهرستان توزیع شد.

اسماعیلی عنوان کرد: این شماره شامل احادیثی از امام باقر(ع) در مورد سخن نیک،امام صادق (ع) در مورد اندیشه، امام علی (ع) در مورد حرص، رسول اکرم(ص) در مورد راهنمای به کار خوب در آن به رشته تحریر درآمده است.