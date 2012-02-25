علی افشار ابراهیمی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات ذخیره سازی گاز طبیعی و انتقال آن، اظهار داشت: در صورتی که گاز طبیعی در یک جسم جامد ذخیره سازی شود، می توان علاوه بر رفع مشکلات ذخیره سازی، انتقال گاز طبیعی را به اقصی نقاط دنیا منتقل کرد.

وی با اشاره به ویژگیهای جسم جامد، اضافه کرد: یک جسم جامد جسمی است که به صورت شیمیایی انرژی گاز طبیعی را در خود ذخیره می کند و در مقصد این انرژی را به صورت انرژیهای پاک آزاد می کند.



مجری طرح با اشاره به مزایای ذخیره سازی گاز در یک جسم جامد، خاطر نشان کرد: از جمله مزایای ذخیره سازی گاز طبیعی در جسم جامد می توان به بی نیاز کردن کشور به کشیدن خطوط لوله انتقال گاز اشاره کرد. خطوط لوله گاز محدودیت هایی از جنبه های اقتصادی، مسافت و محدودیت های جغرافیایی و سیاسی ایجاد می کند.



ابراهیمی به بیان مشکلات انتقال گاز از طریق کشتی پرداخت و یادآور شد: انتقال گاز از طریق کشتی با مشکلاتی همراه است که برای این منظور اقدام به مایع سازی آن می شود که هزینه های زیادی را به دنبال دارد.



مجری طرح به اجرای پروژه تحقیقاتی در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: برای رفع موانع ذخیره سازی گاز طبیعی اقدام به طراحی و ساخت راکتور ذخیره سازی گاز طبیعی کردیم.



وی با اشاره به جزئیات این طرح خاطر نشان کرد: راکتور طراحی شده می تواند علاوه بر کاهش محدودیت های ذخیره سازی گاز، امکان انتقال گاز را از طریق کشتی فراهم کند.



این محقق به بیان کاربردهای راکتور تولید شده پرداخت و ادامه داد: این راکتور علاوه بر آنکه در انتقال انرژی کاربرد دارد، می توان از آن در تولید گاز سنتز استفاده کرد به این معنا که علاوه بر ذخیره سازی گاز در یک جسم جامد می توانیم همزمان با تولید آن جسم، گاز سنتز هم تولید کنیم.



ابراهیمی گاز سنتز را به مخلوطی از گازهای هیدروژن و منواکسید کربن دانست و گفت: گاز سنتز خوراک اصلی و حیاتی واحدهای پتروشیمی است.



وی با تاکید بر اینکه تولید گاز سنتز به لحاظ تکنیکی بسیار پیچیده و هزینه بر است، افزود: با اجرای این پروژه توانستیم گاز سنتز مورد نیاز واحدهای پتروشیمی را با کیفیت خوب تولید کنیم.