به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال در کلاس توجیهی دو روزه داوران و کمک داوران لیگ برتری ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: همیشه هجمه علیه فدراسیون و داوران وجود داشته و مهم این است که داوران اعتمادبه‌نفس خود را حفظ کرده و کارشان را به درستی انجام دهند.

کفاشیان افزود: من اگر می‌خواستم رنکینگی برای کمیته‌های فدراسیون فوتبال تعیین کنم، مطمئنا رنکینگ کمیته داوران بالا بود. خوشبختانه یکی از کمیته‌هایی که خیلی خوب شکل گرفته کمیته داوران است که جلسات را برگزار می‌کند و دپارتمان داوری این مصوبات را به خوبی اجرا می‌کند.

کفاشیان در ادامه گفت: داور یک انسان است و همانند دیگر انسان‌ها اشتباه می‌کند و این موضوع را همه پذیرفته‌اند که اشتباه داوری، جز بازی است. در جام جهانی 2010 دیدیم که داوران چقدر اشتباه داشتند. همه می‌دانند اشتباه داوران عمدی نیست و یک امر طبیعی است. با توجه به اینکه فوتبال مثل ورزش‌هایی شبیه کشتی نیست که با تلویزیون بتوان قضاوت‌ها را بازبینی کرد، به همین دلیل کار داور مشکل است.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: داوران باید اعتمادبه‌نفس بالایی داشته باشند و مقابل هجمه‌ها ایستادگی کنند. قضاوت بادقت و مدیریت در مسابقات، می‌تواند حرف و حدیث‌ها را کمتر کند و برگزاری این نشست‌ها که برای کم کردن اشکالات داوری برگزار می‌شود بسیار خوب و مفید است.

کفاشیان افزود: از کمیته انضباطی می‌خواهم زمانی که مربیان، مدیران و بازیکنان به داوران اهانت می‌کنند عکس العمل در خوری نشان دهد. باید در این زمینه دو گام برداریم؛ گام اول باید در باشگاه‌ها فرهنگ سازی شود و در گام دوم باید در کمیته انضباطی راهکاری ارائه شود تا بتوانیم با این ماجرا و افراد اهانت کننده برخورد انضباطی انجام دهیم.

کفاشیان در پایان گفت: کمیته داوران در سطح بین المللی خوب بوده و مطمئنا در دوره بعدی استقلال بیشتری خواهد داشت و با توجه به اینکه یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون باید رئیس کمیته داوران شود و دو نفر هم در این سمت کاندیدا شده‌اند که در هیئت رئیسه حضور داشته باشند، مطمئنا روند آتی، روند خوبی خواهد بود. در هر حال حاضر رسیدگی به امور داوران از کارهای اساسی و پایه فدراسیون فوتبال است.