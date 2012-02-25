معمای قتل مرموز پسر جوان در جنایت شبانه

به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به این پرونده از شامگاه 12 اردیبهشت امسال و همزمان با کشف جسد پسر جوانی در دستور کار تیم جنایی شهرستان رباط کریم قرار گرفت.

ماموران پس از حضور در محل قتل با پیکر غرق در خون علی 24 ساله روبرو شدند که با ضربه های متعدد کارد از پا در آمده بود.

پس از بررسی های مقدماتی در محل جنایت مشخص شد عامل یا عاملان جنایت حدود 100 متر قربانی خود را تعقیب کرده و در این فاصله چندین ضربه کارد به نقاط مختلف بدن او وارد کرده اند.

در ادامه با دستور بازپرس جنایی جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و تیمی از کارآگاهان مبارزه با قتل پلیس آگاهی تحقیقات برای افشای راز این جنایت مرموز را آغاز کردند. در حالیکه تحقیقات محلی هیچ سرنخی را به پلیس نداده بود ماموران با بررسی تماس های مقتول متوجه ارتباط پنهانی او با 2 زن در رباط کریم و اسلامشهر شدند.

با کشف این سرنخ احتمال دست داشتن یکی از آنها در این جنایت مطرح و ماموران زن جوانی به نام سمیه را دستگیر کردند.

سمیه در نخستن بازجویی ها منکر ارتباط با مقتول شد اما پس از روبرو شدن با شواهد پلیسی لب به اعتراف گشود و گفت: مدتی است با علی ارتباط داشتم. شب حادثه نیز او به خانه من در رباط کریم آمده بود که ساعت 11 شب پس از خروج از خانه در مقابل کوچه ما با ضربه های کارد به قتل رسید.

مدتی بود 2 مرد با مقتول تماس می گرفتند و او را تهدید می کردند اگر ارتباطش را با من قطع نکند او را خواهند کشت.

در ادامه نیز ماموران موفق شدند صدای ضبط شده 2 مرد ناشناس را در گوشی تلفن همراه مقتول کشف کنند.

از سوی دیگر بررسی ها نشان داد شب حادثه پس از خروج مقتول از خانه زهرا سرنشینان یک دستگاه پژو 206 مشکی علی را تعقیب می کردند.

تیم جنایی در شاخه دیگری از تحقیقات زن دوم به نام لیلا را دستگیر کردند که او با انکار ارتباط با مقتول گفت: من برای علی یک وام 700 هزار تومانی گرفته بودم و مقتول هر ماه قسط آن را به من پرداخت می کرد.

ماموران که به اظهارات لیلا مشکوک شده بودند تحقیقات را بر روی او متمرکز کرده و دریافتند برادر او به نام قاسم یک خودرو پژو 206 مشکی رنگ دارد.

قاسم پس از دستگیری در بازجویی ها به ارتکاب این قتل اعتراف کرد و گفت: مدتی قبل از جنایت متوجه شدم علی که پسرخاله ام است با ورود به خانه خواهرم او را با تهدید مورد آزار و اذیت قرار داده است. این موضوع خیلی آزارم می داد به همین خاطر با همدستی یکی از اقواممان به نام محسن نقشه قتل او را طراحی کردیم.

شب حادثه وقتی علی از خانه سمیه خارج شد من با کارد به طرفش حمله کرده و چندین ضربه به بدنش زدم.

با این اعتراف محسن نیز دستگیر و در بازجویی ها به جرم خود اعتراف کرد.

با اعتراف 4 متهم پرونده و بازسازی صحنه قتل بازپرس شهرستان رباط کریم پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد.

صبح امروز جلسه محاکمه متهمان به 2 صورت علنی و غیر علنی در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی نورالله عزیزمحمدی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با اشاره به کیفرخواست گفت: در این پرونده قاسم 22 ساله متهم به یک فقره قتل عمدی، محسن 19 ساله متهم به معاونت در قتل عمدی و ارتباط نامشروع، سمیه 31 ساله متهم به ارتباط نامشروع با مقتول، لیلا 37 ساله متهم به ارتباط پنهانی با مقتول در جریان تحقیقات به بزه خود اعتراف کرده اند.

با توجه به بررسی خطوط تلفن مقتول، گزارش پزشکی قانونی و تحقیقات صورت گرفته بزه متهمان محرز بوده و از دادگاه تقاضای مجازات قانونی برای آنها را دارم.

در ادامه اولیای دم مقتول نیز با حضور در جایگاه خواستار قصاص قاتل فرزند خود شدند.

رئیس دادگاه سپس در جلسه غیر علنی به اتهامات لیلا و سمیه پرداخت که 2 زن جوان منکر ارتباط نامشروع با مقتول شدند.

در جلسه علنی نیز اتهام قتل عمدی به قاسم تفهیم شد که او با رد آن گفت: من تحت فشارهای بازجویی ماجرای آزار و اذیت خواهرم و قتل علی را به دروغ مطرح کردم.

رئیس دادگاه: شما در جریان تحقیقات و بازسازی صحنه قتل به طور کامل به تشریح جنایت پرداخته اید آن زمان نیز تحت فشار بودید؟

متهم به قتل: بله. من مرتکب هیچ قتلی نشده ام.

رئیس دادگاه: صدایی که مقتول را قبل از جنایت به صورت تلفنی تهدید کرده بود متعلق به شماست؟

متهم به قتل: نه، من و همدستم هیچ زمان مقتول را تهدید نکردیم.

در ادامه محسن نیز با حضور در جایگاه منکر اتهام ارتباط نامشروع و معاونت در قتل شد.

پس از آخرین دفاعیات متهمان و وکیل مدافعشان قضات دادگاه وارد شور شده و با توجه به نیاز به تحقیقات بیشتر در پرونده و بررسی صدای 2 تهدید کننده از سوی کارشناسان ادامه رسیدگی به پرونده را به جلسه ای دیگر موکول کرد.