دلیل تحریمها آگاهی دشمنان از مرکزیت ایران در جهان تشیع است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صاحب الدراجی قبل از ظهر شنبه در دیدار با استاندار خراسان رضوی از ایران به عنوان همسایه استراتژیک عراق یاد و بیان کرد: مشی سیاسی عراق و نوع مناسباتش با ایران به واسطه وجود رهبران برخاسته از مردم هیچگاه شبیه دوران صدام نخواهد شد.

وزیر آبادانی و مسکن عراق تقویت روابط دو کشور را از اولویت های اساسی عراق دانست و ابراز امیدواری کرد: امضای چند تفاهم نامه با وزیر مسکن و شهرسازی ایران منجر به بهره مندی هرچه سریعتر مردم عراق از توان فنی و مهندسی متخصصان ایرانی در حوزه ساخت مسکن شود.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل توفیقات رو زافزون ایران، بهره مندی این کشور از نظام قانونمند، کارآمد و سیستماتیک سیاسی است.

استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار با اشاره به شرایط جغرافیایی و جمعیتی استان افزود: وجود شش هزار واحد صنعتی، هشت میلیون تن تولیدات زراعی و دامی، صدور تولیدات صنعتی و کشاورزی به 81 کشور دنیا و میزبانی از 25 میلیون زائر داخلی و خارجی بخشی از ظرفیت های به فعلیت رسیده استان است.

محمود صلاحی اراده ملت و رهبران دو کشور را بر توسعه همه جانبه مناسبات دانست و گفت: از میان تمامی اشتراکات دو کشور، بایستی از مسلمان بودن به عنوان مهم ترین آنها یاد کرد.

استاندار خراسان رضوی ملاقات های متعدد با مسئولان عراق از جمله وزیر نفت، گردشگری، اقتصاد و استانداران استان های مختلف عراق را نشان از اهتمام مسئولان دو کشور برای تقویت ارتباطات و منتفع کردن ملت ها از همکاری های دو جانبه عنوان کرد.

گفتنی است، استاندار خراسان رضوی کتاب "فرصت های سرمایه گذاری بخش گردشگری خراسان رضوی" را به وزیر آبادانی و مسکن عراق اهدا کرد.