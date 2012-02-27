کنترل ذهنی دست روباتیک توسط یک میمون

به گزارش خبرگزاری مهر، این میمون از طریق تراشه ای که در مغزش کار گذاشته شده، با کمک سیگنالهای مغز خود حرکات دستی روباتیک که در فاصله ای نه چندان دور از وی قرار گرفته را کنترل می کند.

محققان موسسه مطالعات سطح رابط مغز و رایانه در دانشگاه ژیجیانگ چین توانسته اند سیگنالهای مغزی این میمون را ثبت و رمزگشایی کرده و آنها را به حرکات واقعی در دستی روباتیک ترجمه کنند.

دو حسگری که در مغز این میمون کار گذاشته شده است 200 نورون را در قشر مغز این جاندار کنترل می کند این دو حسگر به خوبی توانستند سیگنالهای مغزی میمون را ترجمه کرده و دست روباتیک را کنترل کنند.

پیش از این انسانهای مختلف از الکترودهایی برای کنترل بازوی مصنوعی استفاده کرده بودند اما محققان چینی ادعا می کنند کنترل حرکات انگشت در آزمایش جدید نسبت به آزمایشهای پیشین از دقت و ظرافت بالاتری برخوردار است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، محققان می گویند حرکات دست با چند صدهزار نورون در مغز در ارتباط است و در همین راستا رمزگشایی از حرکات دست میمون بر اساس سیگنالهای دریافتی 200 نورون انجام می شود که البته تا ایجاد حرکات منعطف و نرم در انگشتهای دست روباتیک راه طولانی در پیش است.