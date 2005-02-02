كار هنرمند گوياست و احتياجي به تكلم ندارد

1به گزارش مهر ، منصور احمدلو رييس فرهنگسراي بهمن در مراسم افتتاح نمايشگاه صنايع دستي استان تهران كه همزمان با ابلاغ اساسنامه سازمان صنايع دستي در سينما تراس چاپلين فرهنگسراي بهمن برگزار شد. ضمن بيان اين مطلب گفت: صنايع دستي سفير پرتوان فرهنگي است كه چه در داخل كشور و چه در صحنه هاي بين المللي مي تواند فرهنگمان را به اذهان برساند.

رييس فرهنگسراي بهمن افزود: صنايع دستي در فرهنگ و هنر كشورمان جايگاه ويژه اي دارد. و پيام گوياي خاموشي است كه به افكار و اذهان اثر مي بخشد.

معاون وزير و رييس سازمان صنايع دستي كشور نيز در اين مراسم گفت: صنايع دستي كشورمان يكي ازماندگارترين و پايدارترين ميراث ملي ، تاريخي و فرهنگي است كه قويترين تابلوي دفاع از فرهنگ و هويت ماست . هويتي كه آميخته است با اقوام و ريشه هاي مختلف كشور كه در طول تاريخ اين اقوام با اين پيام توانسته اند هويت خودشان را از نسلي به نسل ديگر منتقل نمايند.

طاهر نژاد ادامه داد: ريشه اين هنر 7000 ساله است و آنچه كه در موزه هاي معتبر دنيا شاهد بر اين ادعاست اين است كه هم قطعات تاريخي اين كشور هنر بهترين ، ارزشمندترين و سرآمدترين اثار فرهنگي و هنري خودشان را به رخ دنيا كشيده اند.

وي در پايان گفت: اميدوارم كه با تاسيس سازمان صنايع دستي و همكاري در اين سازمان بتوانيم از عهده وظايف خود بر آييم كه به هنرمندان جامعه خدمت كنيم.

بخشي مدير صنايع دستي استان تهران نيز ضمن ابراز خوشحالي از اينكه توانسته اند حداقل مجموعه اي از كارهنرمندان را در فرهنگسراي بهمن جمع آوري كنند گفت: با كوشش فرهنگسراي بهمن و سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اين كارهنري را آغاز نموده ايم و اميدواريم كه استمرار داشته باشد.

شايان ذكراست: نمايشگاه صنايع دستي استان تهران از 12 تا 21 بهمن ماه در گالري شماره 2 فرهنگسراي بهمن و از ساعت 9 صبح تا 18 بعد ازظهر ادامه دارد.