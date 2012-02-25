موافقت شورای گسترش با ایجاد 140رشته تحصیلی در مقطع دکتری

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب شورای گسترش آموزش عالی، رشته های مقطع دکتری شیمی گرایشهای آلی، معدنی و تجزیه به صورت نوبت دوم در دانشگاه یاسوج، فیزیک گرایش حالت جامد، علوم خاک و حشره شناسی کشاورزی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان، ریاضی در تمام گرایشها، فیزیک، شیمی و زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان به صورت نوبت دوم، شیمی و فیزیک گرایش ماده چگال (حالت جامد) به صورت نوبت دوم و ریاضی کاربردی در دامغان، فیزیک گرایش بنیادی (نظری)، حقوق خصوصی، روانشناسی تربیتی، سازه های آبی، هواشناسی کشاورزی، شیمی گرایش الکتروشیمی، مهندسی برق ـ قدرت و مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی در دانشگاه بوعلی سینا، فیزیک گرایش اتمی و مولکولی در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان به طور مشترک با مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ریاضی گرایش جبر (زمینه گراف) در دانشگاه تفرش، ریاضی تمام رشته ها در دانشگاه قم، شیمی تجزیه در دانشگاه علم و صنعت ایران ایجاد می شود.

همچنین این شورا با ایجاد رشته های تحصیلی مقطع دکتری ریاضی گرایش آنالیز، علوم اقتصادی، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایشهای مدیریت ورزشی، فیزیولوژی ورزشی و گرایش رفتار حرکتی، جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی و برنامه ریزی محیطی، جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی، زبانشناسی همگانی، حشره شناسی کشاورزی و ترویج کشاورزی در دانشگاه رازی، تغذیه دام، آمار، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی، زبان و ادبیات فارسی و زراعت در بیرجند، مهندسی مواد و علوم کامپیوتر در دانشگاه تبریز، مکانیک ـ تبدیل انرژی در دانشگاه صنعتی ارومیه، مهندسی سیستمهای انرژی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مهندسی برق ـ مخابرات، زبان شناسی همگانی و مدیریت در دانشگاه سیستان و بلوچستان، اصلاح نژاد دام در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، زبان شناسی همگانی در دانشگاه الزهرا(س) موافقت کرد.

شورای گسترش آموزش عالی ایجاد رشته های مهندسی برق با تمام گرایشها، مهندسی نفت، حسابداری، نانوفیزیک، سازه های آبی، اقتصاد کشاورزی و اصلاح نژاد دام و باکتری شناسی در دانشگاه شهید باهنر کرمان، زبان و ادبیات فارسی، علوم قرآن و حدیث، زبان و ادبیات عربی، حقوق جزا و جرم شناسی، مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی و نانوفیزیک در دانشگاه کاشان، اصلاح نژاد دام در دانشگاه کردستان، علوم اقتصادی، مدیریت دولتی با گرایش سیاستگزاری عمومی و حقوق خصوصی در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی، حقوق جزا و جرم شناسی، آموزش عالی گرایش برنامه ریزی توسعه و حسابداری در دانشگاه مازندران، فیزیک گرایش ذرات بنیادی، تغذیه دام، ریاضی گرایش آنالیز، جبر و کاربردی در دانشگاه لرستان، مهندسی عمران ـ مهندسی آب، مهندسی محیط زیست ـ مهندسی آب و فاضلاب در دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)، مهندسی مکانیک، مهندسی برق ـ الکترونیک، اصلاح نباتات، بیماری شناسی گیاهی، شیمی ـ شیمی فیزیک و زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه زنجان، حکمت متعالیه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را نیز تصویب کرد.

رشته های تحصیلی مقطع دکتری مهندسی منابع آب، علوم باغبانی گرایش میوه کاری، آموزش عالی گرایش مدیریت آموزش عالی، روانشناسی عمومی، آموزش زبان انگلیسی، فقه و حقوق اسلامی، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و علوم خاک ـ شیمی و حاصلخیزی خاک در دانشگاه ارومیه‌، آبیاری و زهکشی در دانشگاه زابل، بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مهندسی شیمی با همکاری دانشگاه صنعتی بابل و شیمی فیزیک در دانشگاه خلیج فارس، فلسفه سیاسی اسلامی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، زراعت در دانشگاه شاهرود، الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه دین و علوم قرآن و حدیث در تهران ـ مجتمع آموزش عالی قم، تفسیر تطبیقی در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ـ قم، تاریخ انقلاب اسلامی در پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در دانشگاه تهران، حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق خصوصی در علوم قضایی و خدمات اداری ـ قوه قضائیه نیز با تصویب شورای گسترش آموزش عالی ایجاد می شوند.

همچنین شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم با ایجاد رشته های تحصیلی مقطع دکتری علوم قرآن و حدیث در مجتمع آموزش عالی آیت الله العظمی حائری، زمین شناسی ـ تکتونیک در دانشگاه گلستان، فیزیک گرایش هسته ای در دانشگاه اراک، زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی در دانشگاه مراغه، فیزیولوژی در دانشگاه شیراز، بیماریهای داخلی دامهای بزرگ در دانشگاه شهرکرد، علوم باغبانی، مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی، مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی، بیوتکنولوژی کشاورزی ـ گیاهی، شیمی (در تمام گرایشها) و ریاضی (در تمام گرایشها) در دانشگاه گیلان ـ پردیس دانشگاهی بندر انزلی، آبخیزداری با همکاری مرکز بین المللی علوم تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و تغذیه دام در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، فیزیک گرایش حالت جامد، ریاضی گرایش جبر و ریاضی گرایش کاربردی در دانشگاه ملایر و زراعت، اصلاح نباتات، تغذیه دام، علوم مرتع، زبان و ادبیات فارسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیای طبیعی گرایشهای اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی، باستان شناسی، مهندسی عمران ـ سازه، ریاضی گرایش جبر، آنالیز و هندسه، مهندسی برق ـ قدرت، مکانیک ـ تبدیل انرژی و مکانیک ماشینهای کشاورزی در دانشگاه محقق اردبیلی موافقت کرد.