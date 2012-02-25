سجادی مدیر کل ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مدیران حوزه معاونت کنسولی، پارلمانی و ایرانیان وزارت خارجه سید کاظم سجادی به عنوان مدیر کل جدید ایرانیان خارج از کشور معارفه و حمید شاکری نیاسر مدیر کل سابق ایرانیان تودیع شد.

شاکری قرار است به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در سوئد به زودی راهی استکهلم شود. در آغاز این جلسه قشقاوی معاون وزیر خارجه در امور کنسولی ضمن ابراز رضایت، تقدیر و تشکر از خدمات شاکری و همکاران وی در اداره کل ایرانیان، برای ایشان در ماموریت جدید به عنوان سفیر ایران در سوئد آرزوی توفیقات نمود.

وی سپس با اشاره به سوابق خدمات سید کاظم سجادی در حوزه های مختلف ادارات کنسولی و سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران در مالزی، یونان، هند و آلمان و همچنین ریاست روابط عمومی وزارت خارجه اظهار امیدواری کرد که وی نیز با ارائه ابتکارات و اقدامات موثر گامی بیشتر از پیش در ارائه خدمات و تعامل با هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور بردارد.

اداره کل ایرانیان متشمل بر سه اداره امور ایرانیان، اجتماعی و دانشجویی و بورسها است که در ساختار جدید وزارت خارجه نیز این ادارات به صورت سابق ابقا شده است.

آخرین مسئولیت سجادی، مشاور وزیر امور خارجه بوده است.