همایش تخصصی شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان خراسان رضوی برگزار شد

حجت الاسلام حسین نمازی فرد در حاشیه این همایش تخصصی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این همایش با حضور 90 نفر از روسا و مدیران تشکل های میانی در مشهد برگزار شده است.

وی افزود: این همایش تخصصی فرصتی برای اعلام همبستگی و تجدید پیمان هیئات و کانون مداحان شاعران مذهبی با مقام معظم رهبری در جهت حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

وی در خصوص اهداف این همایش نیز بیان کرد: ارتباط و تعامل فرهنگی میان هیئات مذهبی و کانون مداحان، تلاش برای آسیب زدایی و خرافه زدایی و اجرای برنامه های موثر فرهنگی به منظور ارتقاء معارف اهل بیت از جمله اهداف برگزاری این همایش تخصصی است.

نمازی فرد در خصوص کارگاه های آموزشی که در حاشیه این همایش برگزار شده، تصریح کرد: بیان راهبرد ها و راهکارها در اجرای برنامه های فرهنگی و آسیب زدایی از فعالیت های دینی و مذهبی از موضوعات مطرح شده در کارگاه های آموزشی بود که در حاشیه این همایش برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در حاشیه این همایش بازدید از فرهنگسرای زیارت نیز صورت گرفته، افزود: نرم افزار چند رسانه ای انتخابات و بسته های فرهنگی نیز به افراد شرکت کننده در این همایش تقدیم شده است.

گفتنی است، همایش تخصصی شورای هیئات مذهبی و کانون شاعران مذهبی خراسان رضوی پنجشنبه گذشته به مدت دو روز در اردوگاه مازندران مشهد برگزار شد.