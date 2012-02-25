نیروی دریایی ارتش نفتکش ایرانی را از دست دزدان دریایی نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی ارتش دراین باره آمده است: در روزهای پایانی سال جهاد اقتصادی، تکاوران نیروی دریایی ارتش که به منظور تامین امنیت خطوط مواصلاتی و صیانت از منافع اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران در آب های آزاد مشغول گشت زنی بودند مانع از تجاوز دزدان دریایی به نفتکش ایرانی شدند.

در این اطلاعیه تاکید شده است: یک فروند نفتکش ایرانی که در 35 مایلی شمال تنگه باب المندب در حال حرکت بود مورد حمله 6 فروند قایق دزدان دریایی قرار گرفت که با رشادت تکاوران نیروی دریایی ارتش مواجه شده و پس از تیراندازی های مکرر تکاوران دریادل ارتش و متواری شدن دزدان دریایی، نفتکش مذکور در سلامت کامل حرکت خود را به سمت مقصد ادامه داد.