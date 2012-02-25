انتخابات مجلس در ایلام با حضور حداکثری مردم برگزار می شود

نورالله ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور حداکثری مردم استان ایلام در پای صندوقهای رای برگزار می شود.

وی بیان داشت: حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای یک بار دیگر توطئه های دشمنان را برای کمرنگ نشان دادن حضور مردم در صحنه خنثی می کند.

این مسئول ادامه داد: تمامی مراحل برگزاری انتخابات بر اساس برنامه زمان بندی شده پیش می رود و مجریان و دست اندرکاران انتخابات از آمادگی کامل برای برگزاری این رویداد سیاسی برخوردار هستند.

فرماندار ایلام تصریح کرد: رعایت قانون و اصل بی طرفی و حفاظت از آری مردم و نامزدهای انتخابتی جزو رویکردهای اساسی مجریان انتخابات است.

رئیس حوزه انتخابیه ایلام اظهار داشت: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه و با حضور حداکثری مردم استان ایلام اندیشیده است.