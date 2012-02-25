استفاده از بیت المال برای تبلیغات و اهانت به کاندیدای رقیب حرام است

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زمزم احکام رادیو معارف در ایام نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی به این موضوع پرداخته و در جریان این برنامه به پاسخ استفتائات مخاطبان از آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در مورد مسئله انتخابات پرداخته است.



در یکی از استفتائات شنوندگان برنامه از این مرجع تقلید آمده است: از آنجا که انتخابات ارتباط مستقیم با سرنوشت ما دارد آیا شرکت در انتخابات واجب است؟



آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این استفتاء اظهار داشت: شرکت در انتخابات لازم است به همان دلیل که به سرنوشت ما، کشور ما، دین ما و سرنوشت انقلاب ما ارتباط دارد، اگر خدای نکرده مجلس دست نا اهلان بیفتد مسئولیت آن متوجه همه کسانی است که می توانستند در انتخابات شرکت کنند و افراد اهل را به مجلس بفرستند و شرکت نکردند و نااهلان به مجلس رفتند؛ این ها مسئولیت آفرین است همه باید شرکت کنند.



باید به کسی که صلاحیت بیشتری در حفظ امانت الهی دارد، رای داد



همچنین در استفتاء دیگری این طور بیان شده است: در انتخابات به چه کسانی باید رای داد آیا به هر کسی می توانیم رای بدهیم؟ به چه مسائلی باید توجه داشته باشیم؟



این مرجع تقلید در پاسخ به این استفتاء اظهار داشت: انتخابات در واقع پذیرفتن مسئولیت هاست. ما نمی توانیم سرنوشت خود، مملکت، انقلاب و دین مان را به دست هر کس بسپاریم.



وی در ادامه تصریح کرد: در یک معامله ساده آیا شما حاضر هستید هرکسی را وکیل خودتان بکنید حتما می گوئید وکیل باید امن و امان باشد تا از طرف من برود معامله انجام دهد شما وقتی برای یک کار معمولی ساده فردی اصلح را انتخاب می کنید برای دین، کشور و سرنوشت خود و مردمش چطور می توانید به هر کسی رای بدهد باید ببیند چه کسی صلاحیت بیشتری در حفظ این امانت الهی دارد.



بیان مطالب خلاف واقع یا اسرار منزل نامزدها درست نیست



بر اساس این گزارش، در استفتاء دیگری از سوی مخاطبان رادیو معارف از آیت الله مکارم شیرازی این سئوال مطرح شده است: آیا صحبت کردن درباره نامزدهای انتخابات تهمت و غیبت محسوب نمی شود؟



این مرجع تقلید شیعیان در پاسخ به این استفتاء این گونه بیان داشت: صحبت کردن درباره نامزدها به دو صورت است یا فرد معرفی و سوابق او مطرح می شود که مانعی ندارد اما اگر نه، مطالبی خلاف واقع گفته شود و یا مطالبی که ارتباطی ندارد مثلا اسرار منزلش گفته شود درست نیست.



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه اظهار داشت: عین همین چیزی که ما در باب روایات اهل بیت و علم رجال داریم؛ در علم رجال می گوید که فلان کس ثقه، ضعیف، صادق و یا کاذب است، چون سرنوشت ما در روایات به دست این هاست باید معرفی بشوند. انتخابات سرنوشت ساز است اگر معرفی در حدود شناخت آنها باشد، دروغ و تهمت هم نباشد، در حد شناخت اشکالی ندارد.



شام دادن برای رای جمع کردن خلاف شرع است



همچنین در استفتاء دیگری این طور بیان شده است: نامزدهای که برای اخذ رای، شام می دهد یا خرج های آن چنانی می کنند، از مصادیق اسراف هست یا خیر؟



این مرجع تقلید در پاسخ به این استفتاء بیان داشت: این کار ممکن است اسراف نباشد؛ و غذا را مردم بخورند ولی اصل کار خلاف شرع است؛ به علت اینکه با تزویر و تقلب می خواهد آرا کسب کند. مردم باید این کار را بررسی کنند کسی که می آید این پول ها را صرف می کند آیا می خواهد برود خدمت بکند یا اینکه کیسه دوخته. آنهایی که این مخارج را می کنند افرادی صلاحیت دار نیستند و استفاده از این ها هم شرعا جایز نیست.



استفاده از بیت المال برای تبلیغات انتخاباتی خلاف شرع و قانون است



بر پایه این گزارش، در استفتاء دیگری که از سوی شنوندگان رادیو معارف مطرح شده، آمده است: استفاده از بیت المال برای تبلیغات نامزدی انتخابات چه حکمی دارد؟



آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این استفتاء اظهار داشت: واضح است که جایز نیست، بیت المال متعلق به همه مردم است هیچ شخصی نمی تواند به نفع خودش از بیت المال استفاده کند و منافع خصوصی خودش را در نظر بگیرد مسلماً جایز نیست و خلاف شرع و قانون است.



هرگونه اهانت به کاندیدهای رقیب شرعا حرام است



در استفتاء دیگری بیان شده است: کشیدن کاریکاتور نامزدهای رقیب یا تمسخر آنها از نظر شرعی اشکال دارد ؟



این مرجع تقلید در پاسخ به این استفتاء مطرح شده، بیان داشت: هر گونه اهانت به کاندیدهای رقیب شرعا حرام است خواه از طریق کاریکاتور باشد یا نام بدی به کار برده شود یا عیب دروغینی گفتن یا انتشار شب نامه بر ضدشان این اعمال خلاف شرع است، شرع مقدس اهانت به مسلمان را منع کرده است.



وعده دادن نامزدها فراتر از اختیاراتشان مصداق دروغ است



بر اساس این گزارش، در استفتائی از سوی مخاطبان از آیت الله مکارم شیرازی آمده است: بعضی از نامزدها در تبلیغات انتخاباتی خود وعده های می دهند که فراتر از اختیارشان است آیا این وعده ها مصداق دورغ نیست؟



استاد برجسته خارج فقه حوزه علمیه قم در پاسخ به این استفتاء اظهار داشت: این وعده ها هم مصداق دروغ و هم مصداق تدلیس است یعنی یک نوع تقلب است که برای به دست آوردن آرا دروغ می گوید و تدلیس می کند به این دلیل که چهره واقعی کارش را بر خلاف نشان می دهد، حتی می شود اسم ریاکار را بر این افراد گذاشت.



وی در ادامه تاکید کرد: نامزدهای انتخابات باید مراقبت کنند که چیزی نگویند که قابل عمل نباشد، خدا نکند کسی چنین کاری انجام دهد که مسئولیت الهی سنگینی دارد.



ابزاری که برای انتخاب نامزد اصلح استفاده می شود باید مشروع باشد



همچنین در استفتاء دیگری مطرح شده است: اگر نامزد انتخاباتی واقعا اصلح باشد، آیا می شود برای اینکه رای بیشتری بیاورد برای او رای خرید و یا سر صندوق اگر شخصی بی سوادی نام کس دیگری را گفت ما نام آن نامزد را بنویسیم؟



این مرجع تقلید در پاسخ به این استفتاء ابراز داشت: یعنی از ابزار نامشروع، برای رسیدن به هدف مشروعی استفاده بکنیم این درست نیست این مانند این است که مال حرامی صرف ساخت مسجد کنیم.



آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: اسلام می گوید هم هدف باید مشروع باشد و هم وسیله مسجد بسیار خوب؛ اما مالی که برای ساختن مسجد است، آن هم باید حلال باشد؛ انتخاب اصلح بسیار خوب است ابزاری که برای انتخاب او انتخاب می کنی آن هم باید مشروع باشد.



وی در ادامه تاکید کرد: از وسیله نامشروع استفاده نکنید مخصوصا زمانی که شخصی اختیارش را به دست کسی می دهد که سر صندوق است بگوید اسم فلان شخص را بنویس و نام شخص دیگری بنویسند این ها خیانت است، ابزار خیانت وسیله انتخاب اصلح؛ به هیچ وجه این کارها در اسلام جایز نیست.