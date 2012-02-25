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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۷

جانبازی اعلام کرد:

شناسایی 4 منطقه آلوده و جرم خیز در مازندران

شناسایی 4 منطقه آلوده و جرم خیز در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران گفت: چهار منطقه آلوده و جرم خیز در شهرهای مازندران شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جانبازی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران افزود: این مناطق جرم خیز و آلوده در شهرهای ساری، آمل، نکا و قائم شهر بوده است.

وی اظهار داشت: با هماهنگی فرمانداران شهرهای فوق، اقدامات پیشگیرانه جهت بازسازی و پاکسازی این مناطق صورت گرفته است.

مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به اینکه پنج طرح ساماندهی و پاکسازی نقاط آلوده در منطقه ترک محله ساری، انجام شد، تصریح کرد: در عملیاتی اساسی توسط نیروی انتظامی، 210 نفر از تولید و عرضه کنندگان مواد مخدر دستگیر شدند.

جانبازی با بیان اینکه روزانه 85 معتاد و کارتن خواب در مراکز ترک اعتیاد استان نگهداری می شوند، یادآور شد: کلاسهای درمان اعتیاد و پیشگیری برای معتادان برگزار می شود.

وی از برگزاری گشت های محسوس و نامحسوس و اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در شهرهای استان خبر داد.

جانبازی با اشاره به اعزام روحانی به مساجد محلات جرم خیز، اظهار داشت: کلاسهای فرهنگی ورزشی برای جوانان این مناطق برگزار شده است.

وی با بیان اینکه طرح پاکسازی منطقه آلوده ترک محله ساری در چهار مرحله انجام شده است، افزود: خانه مددکاری اجتماعی در این راستا در مرکز استان تشکیل شده است.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1542959

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