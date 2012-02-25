استفاده از سلولهای درمانی در بیماریهای آرتروز کمک کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر اقدمی در اختتامیه دومین کنگره دو سالانه بین المللی جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی گفت: بیماران مبتلا به آرتروز معمولا غضروف خود را از دست می دهند و چون بدن قادر به ترمیم نیست ما باید بتوانیم با استفاده از سلولهای بنیادی که قادرهستند، تکثیر پیدا کنند و هم به انواع سلولها از جمله سلولهای غضروفی تبدیل شوند این ترمیم را انجام دهیم.

وی در ادامه عنوان کرد: یکی از سلولهایی که برای این کار انتخاب شده سلول بنیادی مزانشیمی است . این سلول از مغز استخوان بدست می اید و برای زیاد شدن لازم است در آزمایشگاه کشت شود برای همین با فراهم کردن امکانات لازم در مطالعات اخیر بعد از تشخیص بیماریها، ابتدا از آنها نمونه مغز استخوان بدست می آید و بعد از کشت در داخل مفصل تزریق می کنیم.

اقدمی افزود: نتایج نشانگر است یکبار تزریق این سلولها ضمن اینکه عوارضی برای بیمار ندارد می تواند حداقل برای یکسال درد بیمار را کم کند و میزان راه رفتن فرد را نیز افزایش دهد.

رئیس پژوهشکده سلول درمانی رویان تصریح کرد: همچنین نیز با توجه به این یافته در حال حاضر در رویان مطالعه ای انجام می دهیم که به جای یکبار تزریق سلولها در چند مرحله تزریق می تواند بب بهترین نتیجه ، بهترین کارایی را داشته باشد و نیز عمر طولانی هم داشته باشد.

دومین کنگره دو سالانه بین المللی جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی از تاریخ 2 اسفند در سالن همایشهای بین المللی کیش آغاز به کار کرد و عصر جمعه 5 اسفند با تقدیر از سه مقاله برتر به کار خود پایان خواهد داد.