حرکت در فضای سالم انتخابات مقابله با جنگ روانی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، غریب دین ‌پرور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در نظام جمهوری اسلامی، اقتدار نظام و ترجیح منافع و مصالح ملی بر منافع شخصی و گروهی حکم فرماست و شایعه پراکنی و مسموم کردن فضای انتخابات و تشویش اذهان عمومی از برنامه های دشمنان است.

وی اظهار داشت: مردم و مسئولان برای برگزاری انتخابات سالم، قانونی و منطبق با ارزشها و اخلاق اسلامی و خنثی کردن توطئه دشمنان یاور و همکار یکدیگر هستند.

دین پرور به استفاده بهینه از فضای تبلیغاتی انتخابات به عنوان یک فرصت ارزشمند برای معرفی و شناخت تواناییها و ظرفیت‌های نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: در انگیزه خدمت با صداقت و حسن خلق همه پیروز میدان هستند و در این رقابت حضور و مشارکت مهم است و باختی در کار نیست.

وی عنوان کرد: بیان دیدگاهها و توانمندیهای افراد و برنامه‌ها برای مردم مهم است و تخریب و تحقیر رقیبان نامزدهای انتخاباتی در هرصورتی در خور جایگاه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی نیست.

در هیچ کشوری به اندازه ایران انتخابات برگزار نشده است

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان بیان کرد: در هیچیک از کشورهای جهان مدعیان دموکراسی به اندازه نظام جمهوری اسلامی، انتخابات و تدوام و تکرار حضور در صحنه نداشته اند.

وی تاکید کرد: مدعیان مردم سالاری در جهان به جمهوری اسلامی رشک می‌ورزند و تلاش می‌کنند به هر شیوه‌ای به خصوص از طریق رسانه، حضور مردم را در صحنه کم ‌رنگ کنند.

دین‌پرور ادامه داد: مردم ما با بصیرت و فهیم هستند و بر همه ترفندها و توطئه‌های دشمنان دست رد خواهند زد.

وی تصریح کرد: مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه کهگیلویه و بویراحمد که همواره در عرصه‌های حضور، زبانزد بوده‌اند این بار نیز حماسه‌ای دیگر از شور و شعور آگاهانه و مسئولانه خواهند آفرید.