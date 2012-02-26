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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۹

ملکی در گفتگو با مهر:

انتخابات تجلی آرمان های انقلاب اسلامی است

انتخابات تجلی آرمان های انقلاب اسلامی است

قصرشیرین - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان قصرشیرین گفت: انتخابات تجلی آرمان های انقلاب اسلامی ایران است.

حجت الاسلام علی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات 12 اسفند ماه پیام استقلال آزادی ملت شریف ایران است.

امام جمعه شهرستان قصرشیرین افزود: انتخابات پرشور و نشاط به واقع تجلی آرمان های انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام ملکی افزود: انتخابات 12 اسفند ماه درآستان ورود به بهار طلیعه شکوفایی و پیشرفت کشور خواهد بود.

ملکی گفت: با حضور مردم کلمه انتخاب معنا پیدا می کند و مفهوم آن یعنی حرکت به سمت قله های رفیع پیشرفت است. 

امام جمعه قصرشیرین تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب تاکیدات بسیاری بر حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات دارند و همه وظیفه داریم با تاسی از فرمایشات معظم له در انتخابات حضوری ماندگار داشته باشیم.

امام جمعه شهرستان قصرشیرین درپایان تاکید کرد: مردم انقلابی و متعهد شهرستان قصرشیرین بار دیگر با شرکت گسترده خود در انتخابات 12 اسفند ماه سیلی محکمی به دشمنان این آب وخاک خواهند زد.

 

کد مطلب 1542963

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