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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

موحدی نیا:

1500 نفر در برگزاری انتخابات بردسیر مشارکت دارند

1500 نفر در برگزاری انتخابات بردسیر مشارکت دارند

بردسیر - خبرگزاری مهر: فرماندار بردسیر گفت: هزار و 500 نفر مجری و دست اندر کار برگزاری انتخابات در این شهرستان هستند.

غلامعلی موحدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوره های آموزشی لازم برای دست عوامل اجرایی انتخابات در بردسیر برگزار شده است تا انتخابات به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

موحدی نیا ادامه داد: هزار و 500 نفر در برگزاری انتخابات مجلس در بردسیر مشارکت دارند.

وی تعداد صندوق رای شهرستان بردسیر را 56 عدد عنوان کرد و تصریح کرد: 25 شعبه به صورت ثابت و 31 شعبه نیز به صورت سیار در نظر گرفته شده اند.

این مسئول گفت: در راستای رایانه ای شدن برگزاری انتخابات تنها نوشتن تعرفه ها به صورت دستی انجام می شود.

رئیس ستاد انتخابات بردسیر با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای حضور حداکثری مردم در انتخابات اظهار داشت: مردم متدین ایران اسلامی با شرکت پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن انتخابات را بیمه کردند.

وی گفت: ملت ایران همواره با حضور در صحنه های ملی و خلق صحنه های حماسی باعث افتخار و غرور نظام بوده اند و به دشمنان نشان داده اند که پایبند به آرمان انقلاب هستند.


 
کد مطلب 1542964

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