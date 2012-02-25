میزان عیدی بازنشستگان هنوز مشخص نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی پیش از ظهر شنبه در همایش کارفرمایان حامی کارگر که امروز برگزار شد افزود: تجمیع صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای یک تکلیف قانونی بوده و در حال پیگیری و انجام است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تجمیع صندو‌ق‌های بازنشستگی جهاد کشاورزی و ذوب آهن در برنامه کاری قرار دارد که بعد از انجام تفاهمات کاری و همچنین توافقات لازم این امر انجام می‌شود به طوریکه این صندوق‌ها تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.

وی در خصوص اینکه آیا تجمیع صندوق‌ها تداخل ایجاد می‌کند یا خیر گفت: براساس قانون باید صدوق‌ها به طور کامل برچیده و در صندوق تامین اجتماعی ادغام شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش حقوق‌ها نیز گفت: جلسه کارشناسی مربوطه به شورای عالی کار در اسفند ماه به جمع بندی نهایی می‌رسد و در این صورت نتایج افزایش حقوق‌ها در سال آینده مشخص خواهد شد.

به گفته شیخ‌الاسلامی براساس اصل 41 قانون کار افزایش حقوق‌ها باید براساس تصمیم شورای عالی کار که با ساختار سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت تشکیل می‌شود انجام گیرد.

وی در مورد ادغام طرح پزشک امین و پزشک خانواده تاکید کرد:‌ ادغامی مطرح نیست و این دو طرح در راستای هم انجام می‌شوند و در حال حاضر متوقف نشده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت:‌زمان پرداخت عیدی هنوز مشخص نیست و باید ابتدا در دولت مبلغ و زمان آن مشخص شود و سپس ما نسبت به اجرای آن اقدام کنیم.